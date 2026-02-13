台美貿易協定 禁強迫勞動產品輸入 勞陣：制度到位才有實質權利保障

台美今簽署台美對等貿易協定（ART）。勞動部表示，將禁止強迫勞動產品輸入、3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費，並降低中小企業勞工籌組工會門檻。對此，台灣勞工陣線聲明，這是關鍵且具指標性的重要進展，但可惜的是，本次仍由協定內容帶動改革，而非自主的制度升級，呼籲未來仍須建立制度化的工會參與和監督機制、更新國家人權行動計畫2.0的更新等。

勞陣認為，全球化浪潮下，加上台灣高度依賴出口，若自由貿易只著眼於關稅、投資與市場准入，忽略就業結構調整與勞動條件，衝擊勢必被外部化至勞工身上。自由貿易若缺乏宏觀視野，將加劇產業不均、弱化集體協商力量，並促成以壓低勞動條件作為競爭手段的「向下競爭」。

勞陣指出，在此次台美貿易安排中，協定文本第3.9條為勞動事項，包括降低工會結社門檻、禁止強迫勞動及強化漁業勞動保障等內容，都是勞團及社會長期關注的議題；強化供應鏈責任以及禁止收取服務費等規範，更是長期倡議方向。

勞陣表示，對於強化供應鏈責任和禁止強迫勞動部分，往後將採認美國「關稅法」第307條對強迫勞動產品的認定，並禁止輸入台灣，使我國在防制強迫勞動上與國際勞動規範實質接軌，不僅提升對受害勞工的保護強度，也向國際清楚傳達台灣參與負責任供應鏈治理的決心，對杜絕以剝削為基礎的競爭具正面且長遠的效果，是關鍵且具指標性的重要進展。但可惜的是，本次仍由協定內容帶動改革，而非自主、前瞻性的制度升級。

基於此，勞陣一再主張應儘速建立具體且可執行的人權治理制度，將國內法制與行政實踐進一步提升至符合國際趨勢規範，而非僅由外部協定推動；如此不僅有助於實質改善國內勞動條件，也能回應全球對負責任供應鏈的期待。

勞陣重申，重新確立以勞動尊嚴為核心的保障架構，並與國際立法趨勢接軌，是台灣當前必須正視的課題，未來仍須建立制度化的工會參與和監督機制；尤其在國際貿易架構下，國家人權行動計畫2.0的更新，以及國家聯絡點的設置與有效運作，都是當前亟需推動的關鍵基礎工程，唯有更積極推動制度到位，才能成為實質的權利保障。

此外，針對本次調降農產品與工業產品關稅所涉及的產業，對於現行受衝擊從業勞工，勞陣呼籲政府必須提供充分且可及的失業保障、積極性職業訓練，以及對特定區域與中小企業的轉型支持；並應建立制度化的就業影響評估與追蹤機制，確保政策效果可被驗證、資源配置符合實際需要，使產業調整能在維護尊嚴勞動的前提下進行。