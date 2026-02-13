快訊

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

美牛絞肉、內臟確定開放進口⋯萊劑標準將放寬？食藥署重啟風險評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台美關稅協定今天凌晨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口。圖為美式賣場販售的美國牛肉。本報資料照片
台美關稅協定今天凌晨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口。圖為美式賣場販售的美國牛肉。本報資料照片

台美關稅協定今天凌晨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口，且針對萊劑標準，將對齊國際標準，一改現行我國規定比國際嚴格的作法。衛福部食藥署指出，將參考國際標準食品法典委員會（Codex）對萊劑標準，考量國人攝食習慣，經專家評估後訂出萊劑容許值標準，而肉品不論種類，原產地標示維持不變。

食藥署副署長蔡淑貞說，現行國內牛肉萊劑殘留標準為0.01ppm，與Codex相同；豬肉、豬脂肪萊劑殘留標準為0.01ppm，也與Codex一致，但豬腎臟、肝臟我國標準為0.04ppm，比Codex標準0.09ppm更嚴格，而未來開放進口的美牛絞肉、內臟，因過去禁止進口，目前國內無萊劑殘留標準，將依關稅協定結果，重新評估並訂出數值，盡速向大眾公告。

依「食安法」第15條第3項，非疫區而近十年有發生牛海綿狀腦或新型庫賈氏症病例國家或地區的牛隻之頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品，被視為「有害人體物質」，蔡淑貞強調，美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家，為最高食安等級。

蔡淑貞說，依世界動物衛生組織最新指引，「典型BSE」案例才需通報，並列入個案計算，美國已逾20年未發生具流行傳播風險典型BSE案例，因此已不再屬於「食安法」第15條規範對象，政府經赴美國實際查廠評估後，決定對齊國際規範調整進口牛肉管理，開放牛絞肉、牛心、牛肝及牛腎進口，豬肉產品維持現行品項，且肉品不論包裝、散裝、餐廳都要標示產地的規定未變。

針對新開放的美牛絞肉、內臟，食藥署去年曾委託專家學者進行風險評估，在萊劑、狂牛症風險，研究結果均認定「風險可接受」，並非「風險可忽略」最高食安等級。蔡淑貞說，因應關稅協定，食藥署將重啟評估，邀集專家參考國際標準，綜合國人攝食習慣評估，訂出萊劑殘留數值後，提至食安諮議會討論，並循法定程序完成標準制定，盡速對外公告。

台美關稅 美牛 萊劑 食藥署

延伸閱讀

台美對等貿易協定開放美牛絞肉及部分內臟 維持原產地標示

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

新竹縣六家高中西棟及活動中心重建 工程開工

相關新聞

台美對等貿易協定：5年對美採購液化天然氣、民用航空器共848億美元

台美簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將自2025年至2029年，對美採購444億美元的液化天然氣及原油，252億美元...

美牛絞肉、內臟確定開放進口⋯萊劑標準將放寬？ 食藥署重啟風險評估

台美關稅協定今天凌晨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口，且針對萊劑標準，將對...

總統欲邀五院茶敘 「這2院」代理院長到場尷尬真要約？

總統賴清德證實會在新春期間邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長茶敘，並且呼應韓國瑜「大事化小、小事化無、逢凶化吉」的「化」字訣，照樣造句希望五院院長茶敘後，能夠「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」。 賴清德稱不會設定議題、強調什麼任務，「就是茶敘、聊天」，不過，北檢以國會全武行事件起訴10名立委，震撼國會，在野人士表示，既然只是純聊天，沒必要「硬約」，免得尷尬。

北市議員參選人搏聲量 春節衝刺「多箭齊發」不敢放鬆

農曆春節成為北市議員選戰關鍵檔期，北市議員席次目前有8席缺額，創下歷屆新高，不少新人也摩拳擦掌，加上農曆春節到來，將有9天連假，參選人紛紛走進菜市場、宮廟與社群平台，透過春聯、發財金與短影音同步出擊。 面對席次缺額創新高、初選競爭白熱化，新人與現任皆把握年節人潮衝刺民調，不只比勤跑基層，更拚空戰聲量與社群行銷轉換。從聯名春聯、大咖站台，到發財金小卡、過年主題影片，有限資源如何換取最大曝光，成為春節宣傳的關鍵戰術。

【專家之眼】沉默不是中立 企業家應對政府的濫權發聲

美國科技業近期陷入一場前所未見的道德風暴，聯邦移民執法單位ICE在明尼蘇達州槍殺護士Alex Pretti和另一位受害者...

賴總統：台灣不會是美中談判籌碼 相信川普挺台灣

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。