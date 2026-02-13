美牛絞肉、內臟確定開放進口⋯萊劑標準將放寬？ 食藥署重啟風險評估

台美關稅協定今天凌晨完成簽署，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口，且針對萊劑標準，將對齊國際標準，一改現行我國規定比國際嚴格的作法。衛福部食藥署指出，將參考國際標準食品法典委員會（Codex）對萊劑標準，考量國人攝食習慣，經專家評估後訂出萊劑容許值標準，而肉品不論種類，原產地標示維持不變。

食藥署副署長蔡淑貞說，現行國內牛肉萊劑殘留標準為0.01ppm，與Codex相同；豬肉、豬脂肪萊劑殘留標準為0.01ppm，也與Codex一致，但豬腎臟、肝臟我國標準為0.04ppm，比Codex標準0.09ppm更嚴格，而未來開放進口的美牛絞肉、內臟，因過去禁止進口，目前國內無萊劑殘留標準，將依關稅協定結果，重新評估並訂出數值，盡速向大眾公告。

依「食安法」第15條第3項，非疫區而近十年有發生牛海綿狀腦或新型庫賈氏症病例國家或地區的牛隻之頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品，被視為「有害人體物質」，蔡淑貞強調，美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家，為最高食安等級。

蔡淑貞說，依世界動物衛生組織最新指引，「典型BSE」案例才需通報，並列入個案計算，美國已逾20年未發生具流行傳播風險典型BSE案例，因此已不再屬於「食安法」第15條規範對象，政府經赴美國實際查廠評估後，決定對齊國際規範調整進口牛肉管理，開放牛絞肉、牛心、牛肝及牛腎進口，豬肉產品維持現行品項，且肉品不論包裝、散裝、餐廳都要標示產地的規定未變。

針對新開放的美牛絞肉、內臟，食藥署去年曾委託專家學者進行風險評估，在萊劑、狂牛症風險，研究結果均認定「風險可接受」，並非「風險可忽略」最高食安等級。蔡淑貞說，因應關稅協定，食藥署將重啟評估，邀集專家參考國際標準，綜合國人攝食習慣評估，訂出萊劑殘留數值後，提至食安諮議會討論，並循法定程序完成標準制定，盡速對外公告。