美台對等貿易協定關稅定案 北市府：密切留意勞動市場變化

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
進口貨物面對關稅。示意圖／路透
美國與台灣已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅。北市勞動局長王秋冬指出，將秉持預防原則，持續密切留意勞動市場之變化，並觀察北市產業受影響程度，並即時介入提供協助，避免勞工權益受損。

北市勞動局因應美台關稅，去年即與基隆、新北、桃園建立產業與勞動監測資訊共享機制，交流轄內企業人力需求等情形，同步強化橫向聯繫與即時通報機制，並建構跨區就業服務平台，以提前因應美國實施關稅政策，對勞動市場所帶來的直接或間接衝擊。

王秋冬指出，勞動局將主動掌握勞雇雙方協商減少工時情形及企業大量解僱勞工等動態，確保依法辦理相關程序；另外，北市就業服務處已於114年6月12日預防性提出「台北隊接住您－短期上工計畫」，透過整合市府各局處資源，盤點可提供之短期及臨時性工作機會，建立即時啟動機制，作為因應國際經貿情勢變動之就業支持方案。一旦產業或就業市場出現波動，本局即可迅速啟動相關措施，協助勞工短期就業。

針對產業調整與轉型趨勢，勞動局也表示，持續強化職業訓練與就業媒合資源之銜接機制，提前布局職能轉換支持相關措施。此外，北市也偕同基隆、新北及桃園建立跨區就業服務平台，於114年10月18日舉辦「四城同行韌性升級記者會暨智慧科技就業博覽會」，透過區域合作，讓求職者能跨縣市掌握職缺資訊，企業亦能彈性媒合所需人才，提升整體勞動市場韌性。

勞動局指出，面對國際經貿變局，本局將持續強化勞動市場監測機制，保障勞工權益。無論是企業因應調整、勞雇協商減少工時，或出現大量解僱情形，勞動局都將依權責積極處理、提供輔導與協助，讓勞工能安心就業。

台美關稅 北市 貿易協定

