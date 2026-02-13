談判非零和！何欣純喊話朝野：減少內耗 讓台美貿易協定盡速落地

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民進黨台中市長擬參選人何欣純對「台美隊等貿易協定」簽訂，一早在個人臉書回應表示，談判不是零和，而是國家整體利益的盤點與調整；強調15%、不疊加的關稅底定，半導體與相關產品也取得最優惠安排。這是行政院談判團隊長時間努力的成果，但重中之重，就是國會必須盡速審查通過。

何欣純臉書貼文指出，對台中來說，我們有無數中小企業與勞工家庭，這份協議意義重大。再者，我們有機械、工具機、手工具等重要產業。15%，代表能與日、韓站在同一起跑線，代表產業的訂單、投資、與就業可以為台灣拚經濟，扎下長遠穩定的基礎。

各個產業公協會公開發聲肯定，就是最直接的回應。不過，國內受到影響的產業，政府更須重視協助。政府要啟動跨部會因應機制，匡列產業協助經費、與工會及業界溝通討論，在「開放競爭」與「產業保護」之間取得平衡。

她並強調，台美對等貿易協定正式簽署，15%、不疊加的關稅底定，半導體與相關產品也取得最優惠安排。這是行政院談判團隊長時間努力的成果，更是台灣在全球供應鏈重組下，穩住國家競爭力的重要關鍵。「談判不是零和，而是國家整體利益的盤點與調整。」但重中之重，就是國會必須盡速審查通過。

何欣純指出，韓國的前車之鑑就在眼前，若國會卡關，協議延宕，風險將由產業與勞工承擔。我堅定認為，經濟產業沒有顏色，更不需要顏色。朝野可以監督、可以討論，但更應以國家競爭力為優先，讓協議順利落地。

「台美關係深化，是挑戰，更是機會。」她同時再一次呼籲，朝野各界全力拚經濟、減少內耗，為台灣穩住產業、守住就業！

