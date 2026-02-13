台美談判落幕 政院：進出口總體對我GDP影響由負轉正

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台美關稅談判定案。路透

台美簽署台美對等貿易協定（ART），行政院指出，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」；雖然談判結果對我產業有正面效益，但政府不會縮減已編列預算，並將「反守為攻」，把支持方案由減緩衝擊的目的，調整為協助產業擴大爭取海外訂單。

行政院指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成等貿易協定簽署，達成對等關稅及232關稅最優惠待遇、確保糧食安全與軍工韌性等6大目標。

行政院指出，依照智庫經濟模型推估，我方與美方完成關稅談判後，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。

農業部門方面，行政院表示，對等關稅從最早的「32%+MFN」降為「15%且不疊加」，加計2024年占輸美農產品總金額的42%豁免對等關稅，估計將可減少關稅成本2.19億美元的支出，對於我農產品銷美有其正面效益。

至於工業部門，行政院指出，2024年占輸美工業產品總金額的36%豁免對等關稅，其出口值為95.6億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。

日前由行政院提出、立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，已編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。

行政院表示，雖然台美談判結果對我產業有正面效益，但政府不會縮減已編列的預算，並將「反守為攻」，把支持方案由減緩衝擊的目的，調整為協助我國產業把握競爭優勢的契機，擴大爭取海外市場訂單。

針對有影響之虞的產業，行政院說，經濟部將在既有預算額度內提出專案計畫，協助汽車整車及其供應鏈健全發展，包含金融支持、降低業者研發成本等；農業部則在既有預算外再增編預算，確保國產農產競爭優勢，同時開拓多元外銷市場、建立國際品牌，鞏固產業韌性。

