盼國會支持台美對等貿易協定 卓榮泰：打造供應鏈新布局

台美簽署對等貿易協定（ART），行政院長卓榮泰指出此次協定形成「台灣+美國，供應鏈新布局」，政府也會落實農工產業各項支持政策，擴大爭取海外市場訂單計畫與措施，轉守為攻；協定與先前簽訂的合作投資備忘錄（MOU）將併同函請立法院審議，盼國會支持通過。

行政院指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成等貿易協定簽署。

卓榮泰指出，這份協定確立對等關稅15%不疊加、獲232關稅最優惠待遇，並爭取2072項輸美產品豁免對等關稅。感謝行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍領軍談判團隊，歷經10個月的磋商談判，戮力完成國人交付之使命，達成確保糧食安全與軍工韌性等6大目標。

卓榮泰表示，接下來，行政部門將展開清楚說明，讓國會、產業及社會各界充分了解，這次協定形成的「台灣+美國，供應鏈新布局」。政府也會落實關於農工產業的各項支持政策，協助產業擴大爭取海外市場訂單的計畫與措施，「轉守為攻」。

卓榮泰說，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依「條約締結法」相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU，籲請國會支持通過，朝野共同為台美經貿戰略夥伴關係開創新局。