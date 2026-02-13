台美貿易協定守住糧食安全及軍工韌性 整體經濟影響可望由負轉正

台美對等貿易協定完成簽署，行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標。其中在市場開放部分，在美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方磋商談判，確保了糧食安全與軍工韌性，依照智庫經濟模型推估進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。

台美經貿工作小組指出，2024年我國自美進口388.3億美元，占我自全球進口額10%，我國自美進口總項數共9,335項（具實績5,158項），其中2,875項是談判前已為零關稅產品（具實績1,660項），這些零關稅產品占我自美進口總額76.4%，達296.6億美元。

2024年台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差額達739億美元。談判過程中，我方面對的是，美方隨時可能調升我國對等關稅的風險，也面對美方要求各國必須全面市場開放，我國為貿易逆差國，美方期待我國提出優於他國的降稅提案，要求我國必須比照先前與他國洽簽的自由貿易協定（FTA），尤其是台紐FTA的市場開放程度對美開放市場。但是我方為確保糧食安全及軍工韌性，爭取重要品項維持不降稅或部分降稅。

台美經貿工作小組表示，在美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方磋商談判，確保27項主要農產品不降稅，包括「稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆」等攸關糧食安全的項目不調降進口關稅、維持原稅率，同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。其中稻米為我國主要糧食作物，生產農戶數最多；我國基於確保國家糧食安全、維護稻農權益及保障稻米產業鏈與美方磋商談判，爭取排除降稅。

此外，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半（第3年調整至稅率6.3%—10%），31項農產品調降至特定稅率（包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等）。其中豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，因此預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。

在進口工業產品部分，我方以維護「軍工韌性」為原則與美方磋商談判，確保中小貨車、數控臥式車床、機械零件（滾珠軸承、密合墊）、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜、控╱配電器具等20項攸關我國機電維護能力的品項僅降至特定稅率。另保健食品部分，調降稅率至10%，以嘉惠消費者多元選擇。

本次談判對美降為零關稅的進口額約83.9億美元，占我整體自美進口值21.6%，其中多數產品是我國國內自給率偏低或無生產、長期仰賴進口，或是美國產品與我國產品有市場區隔與互補，降稅對消費市場有利。台美經貿工作小組強調，關於台美貿易協定對美國降稅部分，依《關稅法》第100條規定，只對美國進口產品調整關稅，不會因此就需要開放給其他國家。

本次對美農產品降至零關稅共計1,482項，但是具實績品項為393項，進口值19.6億美元。對美降稅（包含降為零及部分降稅）的農產品進口金額中有85.7%的產品為我國高度仰賴進口、國內自給率偏低或無生產的項目，從自給率來看，例如小麥（自給率為0.2%）、龍蝦（1%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、堅果（0%）等，降稅後將降低加工成本，擴大消費者多元選擇。

另有部分降稅農產品為我國國內需求量大、國產品市占比率高，未來美國產品主要是與其他進口國替代競爭，例如：液態乳（國產品市占率88.6%，美國產品與紐西蘭產品競爭）、花生（國產品市占率約75%，美國產品與印度、阿根廷產品競爭）及水產品（美國狹鱈切片進口主要將替代挪威與智利的鮭魚切片、格陵蘭與冰島的大比目魚切片，以及紐西蘭與法國的鱈魚切片）等。我國遠洋漁業主要品項為魷魚、秋刀魚、鮪魚等，和美國遠洋漁業有互補。

本次對美工業產品降至零關稅共計4,885項，但是具實績品項為3,065項，進口值64.4億美元。國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。其他對美降稅工業產品中，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如：觸媒、染顏料等化學原料，以及機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本，驅動下游產業升級與出口擴張；也包括與我國國產品有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。

從進出口整體來分析，美國調降我對等稅率至15%且不疊加，是逆差國中最優待遇，和洽簽FTA國家享有公平競爭地位，也較許多競爭對手具優勢，有望享轉單效益；再加上2,072項產品豁免對等關稅，更大幅增進我業者國際競爭優勢。另臺美產業高度互補，工業產品進口多屬中間財，可降低業者生產成本，提高生產及出口競爭力。

依照智庫經濟模型推估，我方與美方完成關稅談判後，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。農業部門評估，對等關稅從最早的「32%+MFN」降為「15%且不疊加」，加計2024年占輸美農產品總金額的42%豁免對等關稅，估計將可減少關稅成本2.19億美元的支出，對於我農產品銷美有其正面效益。從工業部門來看，2024年占輸美工業產品總金額的36%豁免對等關稅，其出口值為95.6億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。

由行政院提出、立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，原編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。現在雖然台美談判結果對我產業有正面效益，但政府不會縮減已編列之預算，並將「反守為攻」，把支持方案由減緩衝擊之目的，調整為協助我國產業把握競爭優勢的契機，擴大爭取海外市場訂單。

針對有影響之虞的產業，經濟部將在既有預算額度內提出專案計畫，協助汽車整車及其供應鏈健全發展，包含金融支持、降低業者研發成本等；農業部則在既有預算外再增編預算，確保國產農產競爭優勢，同時開拓多元外銷市場、建立國際品牌，鞏固產業韌性。