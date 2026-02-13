台美貿易協定簽署！美豬牛、美規車…台灣六大「讓與不讓」一次看

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方針對「臺美對等貿易協定（ART）」達成共識，並完成簽署，確立對等關稅降為15%且不疊加，輸美2,072項產品豁免對等關稅，以項目來看占五分之一，以對美出口值來看占36％，且232關稅獲最優惠待遇。至於台灣方面有哪些讓、或不讓，以下一次看。

台美經貿工作小組強調，關於台美貿易協定對美國降稅部分，依《關稅法》第100條規定，只對美國進口產品調整關稅，不會因此就需要開放給其他國家。

台美貿易協定簽署。圖／AI生成

一、稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全的項目，關稅不調降

為確保糧食安全，經與美方磋商談判，確保27項主要農產品不降稅，包括「稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆」等，都維持原稅率，同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。

二、美豬、美牛

15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%—10%），豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，因此預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。

美牛則開放絞肉及部分內臟進口，較敏感項目（如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等）禁止進口。

在我方堅持下，國人關注的牛、豬原料之原產地標示（包括包裝食品、散裝食品、供應飲食場所）、校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定、食安管理機制均維持不變。

至於牛豬產品萊克多巴胺安全容許量（MRL），則對齊國際標準，與國際標準食品法典委員會（Codex）一致，並經我國風險評估。為守護國民健康，我國繼續維持牛豬產品在飲食場所標示原產地不變、邊境及後市場抽驗機制也不變。

三、其他農產品

另有31項農產品調降至特定稅率（包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等）。

對美降稅農產品主要為我國本就高度仰賴進口，其他項目國產市占率高，增加進口將替代他國。

另外此次對美農產品降至零關稅共計1,482項，但是具實績品項為393項，進口值19.6億美元。

對美降稅農產品進口金額中有85.7%為我國高度仰賴進口、國內自給率偏低或無生產的項目，例如小麥、龍蝦、牛肉、蘋果、櫻桃、堅果等，降稅後將降低加工成本，擴大消費者多元選擇。另有部分降稅農產品為我國國內需求量大、國產品市占比率高，如：液態乳、花生及水產品等。

農業部則在既有預算外再增編預算，確保國產農產競爭優勢，同時開拓多元外銷市場、建立國際品牌，鞏固產業韌性。

四、小客車降至零關稅，中小貨車維持一定關稅。取消美規車進口數量限制

本次對美工業產品降至零關稅共計4,885項，但是具實績品項為3,065項，進口值64.4億美元。國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。

美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口，須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準之文件，向我國交通部申請安全審驗合格證書，及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等三張合格證明文件，經我國審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。我方也將建立美規車後市場稽核監督管理體系。針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效六個月內完成。

產業衝擊方面，經濟部將在既有預算額度內提出專案計畫，協助汽車整車及其供應鏈健全發展，包含金融支持、降低業者研發成本等。

我方以維護「軍工韌性」為原則與美方磋商談判，確保中小貨車、數控臥式車床、機械零件（滾珠軸承、密合墊）、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜、控╱配電器具等20項攸關我國機電維護能力的品項僅降至特定稅率。

對美降稅工業產品中，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如：觸媒、染顏料等化學原料，以及機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本，驅動下游產業升級與出口擴張；也包括與我國國產品有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。

五、保健食品調降稅率至10%，加速及簡化醫材與藥品審查程序

為加快新式醫材與藥品上市，針對美國製造且已取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可的醫材藥品，我方將採認作為符合台灣審查上市許可之充分證據，加速審查程序，提升國人醫療的可近性。另已建立自費醫材核價單一平台，簡化程序，無須22縣市逐一審查。

六、擴大採購

在採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，其採購仍須循我國國內議約及採購程序等相關規定辦理。按各單位規劃，自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。