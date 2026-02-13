快訊

台美貿易協定 賴總統：為產業打通任督二脈布局全球

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定。取自賴清德總統臉書
台美簽署對等貿易協定（ART），賴清德總統在臉書表示，將促進雙方互利、互惠、互補的經貿體系，讓台灣有餘裕布局全球，走向更強大、更繁榮的未來。

賴總統說，最新協定確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇；這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。

賴總統指出，透過談判達成六項目標，包含提升我國產業國際競爭力、確保糧食安全與工業韌性、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立可信賴的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係。

賴總統表示，這一次，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過兩千項輸美產品豁免對等關稅；如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

賴總統說，從蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料（樹薯粉）、咖啡，到鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果等，這些代表台灣的產品，未來銷往美國都更具價格競爭力；同時，成功爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅，守住台灣的農業與關鍵產業。

賴總統表示，面對同樣的全球市場開放，台灣已經爭取到比其他國家更多的優勢，為台灣產業打通任督二脈。

在關稅上，賴總統說，爭取到對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，還有多項豁免；也對齊國際標準，不僅讓產業無縫接軌全球供應鏈，更以嚴謹的國際規範，守護國人的健康與權益。

台美 對等關稅 賴清德

延伸閱讀

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

台美簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

長照悲歌過年前特赦有這考量 委任律師曝賴總統要做1事避免憾事重演

美眾院阻擋對加國增稅 共和黨人罕見打臉總統

相關新聞

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

路透與法新社12日報導，美國與台灣已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅；台灣則承諾依既定時程，...

台美簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

台美簽署對等貿易協定（ART），備受關注的美規車方面，行政院指出，未來美規小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅...

台美貿易協定簽署！美豬牛、美規車…台灣六大「讓與不讓」一次看

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方針對「臺美對等貿易協定（ART）」達成共識，並完成簽署，...

美台簽署最終版對等貿易協議 USTR事實清單全文一次看

美國與台灣已簽署最終版《對等貿易協議》，根據美國貿易代表署（USTR）發布的事實清單，雙方由美國在台協會（AIT）與駐美...

台美正式簽署對等貿易協議 台灣承諾採購440億美元能源並擴大美貨進口

美國和台灣正式簽署貿易協議，台灣將擴大開放市場給美國產品，數百億美元將投入美國的能源和科技計畫。

美台對等貿易協定關稅定案 北市府：密切留意勞動市場變化

美國與台灣已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅。北市勞動局長王秋冬指出，將秉持預防原則，持續密...

