美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與台灣簽署最終版對等貿易協議，美方拍板對自台進口產品課徵15%關稅，台灣則承諾依時程逐步調降或取消幾乎所有美國商品關稅。資料照片。美聯社
路透與法新社12日報導，美國與台灣已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅；台灣則承諾依既定時程，逐步調降或取消幾乎所有美國商品的進口關稅。

美台貿易協定仍須送交台灣立法院審查。美國貿易代表署（USTR）指出，鑑於台灣承諾採取「實質步驟，以推動更強化且更具對等性的貿易關係」，華府已同意調降對台商品關稅。

根據USTR公布的事實清單，台灣將在2025年至2029年間大幅擴大對美採購規模，項目涵蓋能源、航空與基礎建設等領域，包括價值444億美元（約新台幣1兆4070億元）的液化天然氣與原油、152億美元（約新台幣4816億元）的民用飛機與引擎，以及252億美元（約新台幣7985億元）的電網設備與發電機、海事設備與鋼鐵製造設備。

同時，台灣也將立即取消對多項農產品進口課徵、最高達26%的關稅，涵蓋牛肉、乳製品、玉米等品項；並承諾調降多數關稅壁壘，為美國工業與農產品出口提供更具優惠性的市場進入條件。

這份最終協議是在美台今年1月達成的初步貿易協議基礎上，進一步補充技術性條文與具體細節。當時，美方已將包括台灣具指標性的半導體產業在內的台灣商品關稅，從川普最初拍板的20%下調至15%，使台灣在對美出口的關稅待遇上，與南韓、日本等主要亞洲出口競爭對手站上同一水準。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，這項協議將消除美國出口至台灣所面臨的關稅與非關稅障礙，並為美國農民、畜牧業者、漁民、勞工與製造業者帶來更多出口機會。他補充指出，該協議建立在美台長期經貿關係的基礎之上，並將大幅強化供應鏈韌性，特別是在高科技產業領域。

