台美正式簽署對等貿易協議 台灣承諾採購440億美元能源並擴大美貨進口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國和台灣正式簽署貿易協議，台灣將擴大開放市場給美國產品，數百億美元將投入美國的能源和科技計畫。

依照華府周四公布的協議條款，台灣承諾向美國採購價值超過 440 億美元的液化天然氣和原油，並進一步向美國產品開放市場，包括牛肉、乳製品、豬肉、小麥、醫療產品和汽車。

台北方面也承諾將採購約 150 億美元的美國民用飛機及其零組件，並於 2029 年前在發電設備領域投資約 250 億美元。

這次雙方簽署敲定美台在 1 月宣布的協議。台灣輸往美國貨品的關稅從 20% 降至 15%。不過，學名藥、晶片和智慧手機暫在豁免之列，川普政府已針對這些項目進行調查，未來可能加徵稅款。

美國貿易代表葛里爾發布新聞稿說：「美台對等貿易協議將消除美國對台出口所面臨的關稅和非關稅障礙，為美國農民、牧場主、漁民、勞工、中小企業及製造商創造更多機會。」「這項協議也基於美台長期的經貿關係，並將顯著提升我們供應鏈的韌性，特別是在高科技領域。」

彭博指出，儘管如此，有關台灣承諾為美國晶片製造提供融資和投資的部分，仍不明確。這份文件仍缺乏關於這筆資金將如何運用的更多細節。

台灣承諾提供 2,500 億美元的直接投資，用來擴大美國的先進半導體、能源及人工智慧業務；此外還將提供 2,500億美元的政府融資擔保，以強化美國的晶片供應鏈。

作為回報，台灣企業將獲准在特定配額內，輸美半導體免關稅片。周二發布的一份事實清單顯示，台灣未來在面對美國晶片關稅或其他救濟措施時，將獲得「優惠待遇」。

此外，據台灣官方 1 月發布的說法，美國也表示將擴大對台灣關鍵產業的投資，包括半導體、人工智慧、國防及生物技術。

