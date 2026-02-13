台美協定簽署 小客車零關稅、保健食品降至10%

台美對等貿易協定（ART）達成共識。行政院副院長鄭麗君偕同行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表，率領經濟部、農業部、衛福部等我方談判團隊在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使率領的美方談判團隊，在葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）俞大㵢大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部藍鶯執行理事完成「台美對等貿易協定」的簽署，並完成六大目標。

美方於去年4月公布對等關稅政策後，我方啟動兩階段談判，去年4月至7月底，我方談判團隊密集和美國貿易代表署及商務部就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、供應鏈合作等議題進行多輪談判。去年8月至今年1月，我方以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續與美國貿易代表署就「對等貿易協定」相關條文進行法律檢視。

繼台美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，並與美國商務部簽署台美投資MOU後，本日我方與美國貿易代表署完成「對等貿易協定」的簽署，內容包括「關稅、非關稅障礙、數位貿易、經濟安全、商業機會」等章節。兩份文件簽署後，正式確立我國對等關稅及232關稅相關優惠待遇。接下來行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，同時併送台美投資MOU，籲請國會支持通過。

行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括：

（1）爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力。

（2）確保糧食安全與軍工韌性。

（3）守護國人健康，以科學證據對齊國際規範。

（4）優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境。

（5）共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈。

（6）增進雙向投資，確立臺美高科技戰略夥伴關係。

除了先前已經提過的對等關稅15%且不疊加外，大家關心的市場開放部分也在這次的對等貿易協定中完整揭露。

2024年我國自美進口金額達388.3億美元，占整體進口約10%，其中76.4%、約296.6億美元產品原已為零關稅。同年台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差金額達739億美元。在台美關稅談判過程中，美方要求全面市場開放並期待我方提出更高程度降稅方案，我方則在確保糧食安全與軍工韌性前提下，成功爭取關鍵產業保護空間。

台美經貿工作小組表示，本次談判中我方堅守糧食安全原則，成功確保27項主要農產品不降稅，包括稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）及乾紅豆等，同時維持稻米、大蒜與乾紅豆關稅配額制度不變。

此外，我方爭取15項豬肉產品於第3年關稅降至6.3%至10%，另有31項農產品調降至特定稅率，包括鴨肉、鵝肉、葡萄及柑橘等。相關降稅項目多為我國長期仰賴進口或自給率偏低產品，如小麥、牛肉、蘋果、櫻桃及堅果等，預期可降低加工與消費成本，並增加市場選擇；部分產品則主要與其他進口來源競爭，對國內產業衝擊有限。

工業產品方面，我方基於軍工韌性考量，成功確保中小貨車、數控機床、滾珠軸承、發電機及配電設備等20項關鍵機電產品僅降至特定稅率。小客車則將降為零關稅，其餘降稅項目多屬中間財，如化學原料與機械零件，有助降低產業成本並提升出口競爭力。另保健食品部分，調降稅率至10%，以嘉惠消費者多元選擇。

整體而言，本次對美降為零關稅進口金額約83.9億美元，占自美進口21.6%。同時，美方將我國對等關稅降至15%且不疊加，並豁免2,072項產品，使我國待遇優於多數逆差國。智庫經濟模型評估顯示，談判完成後，整體進出口影響將使我國GDP及工業就業由負轉正。

行政院指出，原編列930億元的產業支持方案將不縮減，並由「減緩衝擊」轉為協助產業擴大海外市場。未來政府將推動汽車產業升級、強化國產農產品競爭力，並拓展外銷與建立品牌，以提升整體產業韌性。

此外，外界關注的美豬美牛議題，台美經貿工作小組表示，美方要求我方處理所有美國年度貿易障礙報告議題，包括必須處理長達20年的牛豬議題，以及基改食品管理、區域化防疫措施等，對此我方仍是以維護國人健康為最大優先考量，在科學證據基礎下，對齊國際標準及規範。在我方堅持下，國人關注的牛、豬原料之原產地標示（包括包裝食品、散裝食品、供應飲食場所）、校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定，均維持不變。

至於台灣模式部分，台美經貿工作小組說，我方在「根留台灣、布局全球」的總體戰略下，於台美投資MOU中提出「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，在臺灣業者自主投資規劃下，政府協助我國高科技產業擴大國際布局，以我方優勢製造能力，結合美方在創新研發、人才及市場優勢，增進雙方高科技供應鏈之韌性、創新與繁榮，共同鞏固雙方在全球高科技之領導地位。

近年美商來臺投資熱絡，在臺美投資MOU中，台美雙方承諾建立雙向投資機制，我方將致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，鼓勵美商來台投資於我「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美方也將協助對我關鍵產業進行投資融資，增進彼此共榮發展。

在採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，其採購仍須循我國國內議約及採購程序等相關規定辦理。按各單位規劃，自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。

台美經貿工作小組表示，「台美對等貿易協定」不只為促進台美雙方貿易平衡、建立互利互惠的經貿體系，更能進一步打造以科技創新、供應鏈韌性與經濟安全為核心的「台美高科技戰略夥伴關係」，形塑「台灣加美國」的供應鏈新布局，確保民主陣營的科技領先、經濟繁榮與和平穩定。

美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的臺美投資MOU，籲請國會支持通過，為臺美經貿戰略夥伴關係開創新局。