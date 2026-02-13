聽新聞
關稅敲定…台美今簽署ART 卓揆保證產業衝擊「大事化小」

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰主持院會。 圖／行政院提供
行政院長卓榮泰主持院會。 圖／行政院提供

台美關稅談判進入最後階段，行政院副院長鄭麗君十日率團赴美，今天清晨簽署「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ），完成最後一哩路。農工產業嚴陣以待，行政院長卓榮泰昨在行政院會指出，政府去年至今已做萬全準備，並會加大力道，讓產業衝擊「大事化小」。

台美關稅談判一月舉行總結會議，雙方達成對台灣關稅調降為百分之十五，且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）；鄭麗君今日將見證美國在台協會（ＡＩＴ）與駐美代表處（ＴＥＣＲＯ）官員簽署貿易協定。

據了解，鄭麗君見證協定簽署後，上午將於華府舉行記者會，說明貿易協定重點與談判成果，下午則由卓揆接力在行政院說明產業衝擊與因應方案；鄭周末返台後也預計舉行記者會。

卓榮泰昨指出，談判團隊正進行最重要的關鍵談判，盼完成最後協議，而談判團隊身負國家任務，要爭取最多、談得更好且解決雙方共同問題，懇請社會給予支持，減少不必要揣測。

卓榮泰昨強調，台灣不能錯失國際間競爭與合作機會，政府去年至今已做萬全準備，會加大力道讓產業衝擊大事化小、小事化了。

