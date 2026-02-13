快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

卓揆：關稅衝擊會大事化小 談判團隊一定「爭取最多、談到最好」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰主持院會。行政院／提供
行政院長卓榮泰主持院會。行政院／提供

行政院昨（12）日舉行春節前最後一場院會，院長卓榮泰發表歲末談話，針對台美關稅談判，他強調，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府已做好萬全準備，將使產業可能衝擊「大事化小、小事化了」，談判團隊一定「爭取最多、談到最好」，且能解決雙方共同問題。

據了解，行政院副院長鄭麗君赴美後，今日可望完成簽署台美對等貿易協定（ART），拍板後，將於台、美兩地分別召開記者會，向國人清楚說明，外界關注美規車、農產品、保健品等市場開放承諾，今日可望定案。

卓揆談話重點
卓揆談話重點

卓榮泰昨日強調，希望大家給予談判團隊更多信任與鼓勵，也要籲請社會各界在談判團隊尚未返國向國人說明前，減少不必要揣測。

卓榮泰指出，2025年在國人共同努力下，締造8.63%經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；蛇年股市以33,605點封關，更是史上最高，人均國內生產毛額（GDP）也達到39,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。

卓揆期許大家繼續努力，相信2026年人均GDP定能達到4萬美元，2027年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要更加努力，目標就在眼前。

卓榮泰提到有兩件最重要的事情。第一，鄭麗君及行政院政務委員楊珍妮領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，他們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，且解決雙方共同問題。

卓揆懇請全體國人同胞在此時給予談判團隊更多信任、溫暖與鼓勵，也要籲請社會各界在談判團隊尚未返國向國人說明前，能夠減少不必要揣測。

卓榮泰說明，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，值此之際，中華民國台灣不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，也請國人相信，自去年4月2日美國總統川普宣布對等關稅至今，政府已做好萬全準備，並持續加大支持力道，讓產業可能面對的衝擊「大事化小、小事化了」。

卓榮泰 關稅

延伸閱讀

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

相關新聞

關稅敲定…台美今簽署ART 卓揆保證產業衝擊「大事化小」

台美關稅談判進入最後階段，行政院副院長鄭麗君十日率團赴美，今天清晨簽署「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ），完成最後一哩路。農工產業嚴陣以待，行政院長卓榮泰昨在行政院會指出，政府去年至今已做萬全準備，並會加大力道，讓產業衝擊「大事化小」。

卓揆：關稅衝擊會大事化小 談判團隊一定「爭取最多、談到最好」

行政院昨（12）日舉行春節前最後一場院會，院長卓榮泰發表歲末談話，針對台美關稅談判，他強調，談判團隊掌握全局、全盤衡量，...

美豬關稅傳減半 桃園呼籲中央保護本土養豬產業

美豬進口關稅傳減半，恐嚴重衝擊國內豬農生計。桃園市農業局今天下午向中央喊話，要求中央保護本土產業，設法提升國產肉品品質，...

賴總統談國防、台美與晶片 法新專訪重點一次看

總統賴清德10日在總統府接受法新社獨家專訪表示，守護國家是台灣自己的責任，並強調台美關係堅若磐石，美國沒有必要把台灣當作...

民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

民進黨今天公布台美關稅談判滿意度民調，74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長...

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰院長裁示表示，談判結果底定後，政府一定會向國人與社會充分說明，而此時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。