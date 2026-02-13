卓揆：關稅衝擊會大事化小 談判團隊一定「爭取最多、談到最好」

行政院昨（12）日舉行春節前最後一場院會，院長卓榮泰發表歲末談話，針對台美關稅談判，他強調，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府已做好萬全準備，將使產業可能衝擊「大事化小、小事化了」，談判團隊一定「爭取最多、談到最好」，且能解決雙方共同問題。

據了解，行政院副院長鄭麗君赴美後，今日可望完成簽署台美對等貿易協定（ART），拍板後，將於台、美兩地分別召開記者會，向國人清楚說明，外界關注美規車、農產品、保健品等市場開放承諾，今日可望定案。

卓揆談話重點

卓榮泰昨日強調，希望大家給予談判團隊更多信任與鼓勵，也要籲請社會各界在談判團隊尚未返國向國人說明前，減少不必要揣測。

卓榮泰指出，2025年在國人共同努力下，締造8.63%經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；蛇年股市以33,605點封關，更是史上最高，人均國內生產毛額（GDP）也達到39,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。

卓揆期許大家繼續努力，相信2026年人均GDP定能達到4萬美元，2027年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要更加努力，目標就在眼前。

卓榮泰提到有兩件最重要的事情。第一，鄭麗君及行政院政務委員楊珍妮領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，他們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，且解決雙方共同問題。

卓揆懇請全體國人同胞在此時給予談判團隊更多信任、溫暖與鼓勵，也要籲請社會各界在談判團隊尚未返國向國人說明前，能夠減少不必要揣測。

卓榮泰說明，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，值此之際，中華民國台灣不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，也請國人相信，自去年4月2日美國總統川普宣布對等關稅至今，政府已做好萬全準備，並持續加大支持力道，讓產業可能面對的衝擊「大事化小、小事化了」。