美判我七業者特定單體與寡聚物損害產業 課逾100%反傾銷稅、平衡稅

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部12日表示，美國於2024年針對我國與韓國多功能丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯等2種單體和寡聚物展開反傾銷、平衡稅調查，該案我國無業者應訴，商務部已於2026年1月完成終判，對我國業者課反傾銷稅率130.23%、平衡稅率103.43%。

經濟部說明，針對反傾銷及反補助，美國是由國際貿易委員會（ITC）負責產業損害調查，另商務部負責反傾銷稅率及平衡稅率調查。現ITC完成產損終判，認定我國上述化學品對美國相關產業造成損害，預計後續美國商務部將據以發布反傾銷命令與平衡稅命令。

就貿易署先前了解，此案涉及我廠商別是長興材料（1717）、日勝化工（1735）、國精化學（4722）等上市櫃公司外，還有台灣科斯創、雙鍵化工（4764）、信捷先進材料及東昌化學。

在調查期間（2024年全年），根據美國海關統計，美國自台灣進口此案產品約7,938萬美元（約新台幣24.9億元）；另依我海關統計，此案產品輸美金額僅占該產品全球總出口金額的5至6%，對我整體出口影響有限。

反傾銷稅 美國商務部 經濟部

