美對台化工品課反傾銷稅 經濟部：無台灣廠商應訴

中央社／ 台北12日電

美國將對台灣多功能丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯產品發布反傾銷稅與反補貼稅命令，經濟部表示，此次並無台灣廠商應訴，美方最終裁定我國反傾銷稅率為130.23%、平衡稅率103.43%，經濟部已全程掌握案件進度並即時通知公會，後續將持續關注措施發布情形，協助業者因應。

美國針對台灣及韓國多功能丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯等2種單體和寡聚物展開反傾銷、平衡稅調查，其中由美國國際貿易委員會（ITC）負責產業損害調查，美國商務部則負責反傾銷與平衡稅率認定，商務部已於今年1月完成最終裁定。

經濟部國際貿易署表示，此案調查期間國內並無業者提出應訴，貿易署於調查期間均掌握案件進展即時通知公會，並參與平衡稅調查與提供政府問卷。

貿易署指出，在未有廠商應訴情況下，美方對台灣整體適用反傾銷稅率130.23%、平衡稅率103.43%，ITC現已完成產業損害最終認定，認為涉案產品對美國相關產業造成實質損害，後續美國商務部將據此發布反傾銷與平衡稅命令。

貿易署指出，在調查期間（113年全年），根據美國海關統計，美國自台灣進口此案產品約7938萬美元，另依我海關統計，此案產品輸美金額僅占該產品全球總出口金額的5至6%，顯示對整體出口影響有限。

美國商務部 反傾銷稅 經濟部

