美豬關稅傳減半 桃園呼籲中央保護本土養豬產業
美豬進口關稅傳減半，恐嚴重衝擊國內豬農生計。桃園市農業局今天下午向中央喊話，要求中央保護本土產業，設法提升國產肉品品質，增加市場競爭力。
桃園市農業局長陳冠義強調，國際經貿布局固然重要，但更應兼顧地方產業穩定與農民權益。國產豬肉均無使用瘦肉精，相較美豬容許使用乙型受體素，對民眾健康多一層保障；國內畜產飼養成本受進口飼料影響，飼養成本遠大於美豬、美牛等，倘關稅減半或開放零關稅，勢必衝擊國內養豬產業。
陳冠義表示，美豬進口關稅若減半，市府將有5項具體作為，除了加強稽查確保產地來源，也會設法強化在地豬肉品質與競爭優勢。
另外，市府也會持續推動智慧化畜舍升級，強化生物安全防疫體系與生產效率，並配合中央加強肉品抽驗頻率。在飼養黑毛豬方面，目前規畫飼料搭配豆渣，市長張善政則在日前陪行政院長卓榮泰視察機場時，當面向行政院長卓榮泰請命，希望開放家禽下腳料。
市府呼籲，中央應盡速推動「共同蒸煮中心」及「廚餘飼料化」制度化措施，明確訂定推動期程與配套標準，盼今年底前正式上路，作為因應美豬關稅減半的具體產業支持方案。
