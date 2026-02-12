賴總統談國防、台美與晶片 法新專訪重點一次看

總統賴清德10日在總統府接受法新社獨家專訪表示，守護國家是台灣自己的責任，並強調台美關係堅若磐石，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

這是賴總統自2024年5月上任以來首次接受國際新聞通訊社專訪，針對兩岸關係、國防預算、美中會談、台歐合作與半導體投資等議題發表見解。以下為法新社精選的重要談話內容。

● 中國威脅

賴總統說：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。」

「如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。」

「一旦台灣被併吞，下一個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。」

「在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。」

● 美中會談

賴總統表示：「台灣不可能是任何一個國家的籌碼。台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。」

「台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。」

「在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。」

「我們認為川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。」

「美國基於『台灣關係法』及美國對台6項保證，對台承諾台美關係堅若磐石不會改變。」

● 國防預算

賴總統表示，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除了編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣的國防工業。

「以台灣目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占國內生產毛額（GDP）比重超過3%，並且在2030年之前達到占比GDP 5%的目標。」

「此項國防重大政策獲得民意高度支持。」

「守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。」

「在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗。因此，我有信心這項預算會順利通過。」

● 中國人民解放軍肅清

賴總統說：「中國約有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有兩位。情況的確不尋常。」

「中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。」

「中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威嚇力量，這才是根本關鍵。」

● 2027年中國是否具備攻台能力

賴總統指出：「國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。」

「重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機。」

● 與歐洲合作

賴總統說：「歐洲國家正在進行歐洲再武裝計畫（ReArm Europe Plan）。台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。」

「歐洲正在進行AI大陸行動計畫（AI ContinentAction Plan），台灣也正在進行AI新十大建設。台灣非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧（AI）領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。」

「台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。」

● 半導體投資

賴總統說：「只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。」

「半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。」

「半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場；日本擁有材料和設備；荷蘭擁有先進製程設備；韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力；台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。」

「因此，台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持。」