民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）及幹事長邱慧洳（左）。記者林伯東／攝影
民進黨今天公布台美關稅談判滿意度民調，74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰公開呼籲減少不必要揣測，請問民進黨公布相關民調是在吹哨壯膽？還是只想閹割國會實質審議的權利？

台美最快明天簽訂對等貿易協定，民進黨今天舉行「台美關稅談判滿意度民調」記者會。民進黨發言人吳崢指出，台美關稅談判達成15%不疊加，高達61%民眾認為滿意，更有74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。

針對民進黨公布關稅談判民調，陳清龍稍早透過新聞稿表示，目前台美對等貿易協定仍未簽署，除了15%關稅不疊加以外，台灣到底被迫開放哪些市場？讓步哪些非關稅貿易障礙？對於人民食安、本土農業與漁業的衝擊又是什麼？外界仍然一無所知，國會更是無從審議。

陳清龍說，台美對等貿易協定仍然鎖在黑箱、尚未送交立法院審查，卓榮泰甚至公開呼籲減少不必要揣測，民進黨卻公布民調宣稱「高比例民眾滿意關稅談判結果、要求立法院儘速審查」，請問是在吹哨壯膽？還是只想閹割國會實質審議的權利，況且無論犧牲什麼，國會都只能吞下去？

陳清龍指出，2014年面對海峽兩岸服務貿易協議時，時任台南市長賴清德說過「一個對台灣政治、經濟層面影響深遠的協議，在事前以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊就送入國會，這是獨裁心態。」

陳清龍再指，行政院副院長鄭麗君當年也曾批評「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，請問賴政府是忘記，還是害怕想起來？

陳清龍表示，台美簽署對等貿易協定以前，賴政府應該公開向社會說明、溝通協定衝擊項目，等到兩國完成簽署並送交立法院以後，朝野立委也應該從嚴審查，確保人民權益不會遭到犧牲。

總統賴清德10日在總統府接受法新社獨家專訪表示，守護國家是台灣自己的責任，並強調台美關係堅若磐石，美國沒有必要把台灣當作...

民進黨今天公布台美關稅談判滿意度民調，74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長...

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰院長裁示表示，談判結果底定後，政府一定會向國人與社會充分說明，而此時，...

日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。民進黨政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢12日召開「...

對於法新社專訪詢及，台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德總統強調，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。在中美貿易的競爭當中...

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今天發表歲末談話，由於台美雙方即將簽訂「台美對等貿易協定」（ART），他懇請懇請國人給予談判...

