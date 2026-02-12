影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰院長裁示表示，談判結果底定後，政府一定會向國人與社會充分說明，而此時，最需要的是國人高度的支持。卓榮泰也請託在野黨讓國防預算盡速的付委，包括今年度中央政府總預算也應該盡速審查。

李慧芝轉述院長談話表示，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，這個時候中華民國台灣這個國家不能錯失任何一個國際間共同合作的機會，也請國人相信，從去年4月2號到現在，政府已經做了萬全的準備，這個力道會持續加大，讓產業的可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能夠靜後談判團隊最後談判結果的底定，政府一定會向國人與社會來充分的說明，而此時，最需要的是國人高度的支持。

李慧芝說，第二件事是昨天總統、副總統、國防部長、參謀總長三軍司令舉行記者會，向國人以及向在野黨提出，我們需要儘速通過國防特別條例，經過一整天也看到了國會露出希望的曙光，院長強調，誠摯的希望在野黨不要再擋，讓國防預算能夠盡速的付委，經過國會合理的審查，請國會善盡責任。這才是全民之福，同時也包括今年度中央政府總預算也應該盡速審查。