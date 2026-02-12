影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天舉行院會後記者會，經濟部次長江文若（左起）、行政院發言人李慧芝、農業部長陳駿季、環境部次長沈志修出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰院長裁示表示，談判結果底定後，政府一定會向國人與社會充分說明，而此時，最需要的是國人高度的支持。卓榮泰也請託在野黨讓國防預算盡速的付委，包括今年度中央政府總預算也應該盡速審查。

李慧芝轉述院長談話表示，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，這個時候中華民國台灣這個國家不能錯失任何一個國際間共同合作的機會，也請國人相信，從去年4月2號到現在，政府已經做了萬全的準備，這個力道會持續加大，讓產業的可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能夠靜後談判團隊最後談判結果的底定，政府一定會向國人與社會來充分的說明，而此時，最需要的是國人高度的支持。

李慧芝說，第二件事是昨天總統、副總統、國防部長、參謀總長三軍司令舉行記者會，向國人以及向在野黨提出，我們需要儘速通過國防特別條例，經過一整天也看到了國會露出希望的曙光，院長強調，誠摯的希望在野黨不要再擋，讓國防預算能夠盡速的付委，經過國會合理的審查，請國會善盡責任。這才是全民之福，同時也包括今年度中央政府總預算也應該盡速審查。

李慧芝轉述，院長表示，昨天總統、國防部長在記者會講得很清楚，在軍人加薪的部分，2017到2025這8年間，各項加給和調薪一共調升了27次，其中軍公教的通案調薪總計達到14%，不僅完成了23項的加幾調升，還包括了國軍裝備的換新、老舊建設的改建等等，而在2025年，國軍的加給提高就就高達138億元。院長指出，有關國軍以及減銷預算的爭議，我一再地表示，行政院編列預算，立法院審議預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬的預算權，但立法院通過的法案，我們還是向憲法法庭請求釋憲來做解決，一旦憲法法庭裁判合憲，行政院願意在憲法的基礎底下如實編列，而且追訴全數的編列。

行政院今天舉行院會後記者會，會議結束後，發言人李慧芝（左）、農業部長陳駿季（右）兩人神情輕鬆。記者邱德祥／攝影
