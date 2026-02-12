台將成美中貿易戰籌碼？賴總統：台灣不可能是任一國家籌碼

對於法新社專訪詢及，台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德總統強調，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴總統日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，談及台灣與美國、歐洲關係、半導體產業等議題，法新社12日刊出相關報導。

關於台灣政府目前提出400億美元的國防特別預算，在野黨已10次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局，賴總統指出，此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。

針對政治僵局持續，是否擔心美國總統川普將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心，賴總統認為，守護國家是台灣自己的責任，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明，他有信心這項預算會順利通過。

法新社關注，台灣及貿易議題，是否成為川習會議程？台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼？另外，從委內瑞拉情勢，是否擔心美國轉移注意力，例如關切格陵蘭或者是西半球的相關局勢？

賴總統回應，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。

賴總統指出，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

他認為，川普正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普是要謀求印太的和平穩定。川普這樣的舉動，對印太任何一個國家來講都非常重要。

賴總統指出，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家。台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務。台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色。這也是為何G7領袖高峰會議，近年來不斷地強調，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。

賴總統說，美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務。因為美國最近的國家安全戰略報告有四個重點，美國會把重心之一放在印太，不會抽離印太，也不會讓中國取代美國在西太平洋的地位。

他表示，根據美國國家安全戰略報告：第一，確保美國本土安全，這牽涉到委內瑞拉事件。第二，美國要把力量移到印太來，確保印太的和平穩定，主要的工作就是阻止中國擴張。第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤。第四，美國要再工業化。

賴總統提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。若台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。