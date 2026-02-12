台美ART將簽署 卓榮泰籲減少揣測：政府已做好萬全準備

行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊10日啟程赴美，針對美製汽車進口、農產品開放等議題進行最後談判，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。行政院長卓榮泰12日在院會歲末談話中表示，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府也已做好萬全準備，將使產業可能衝擊「大事化小、小事化了」，呼籲國人勿做不必要揣測。

卓榮泰指出，由鄭麗君與政務委員楊珍妮領軍的國家談判團隊已抵達美國，將與美方進行關鍵且最後階段的協商，肩負國家任務與使命，目標是爭取最大利益、達成更佳成果，同時解決雙方關切問題。

他表示，此時懇請國人給予談判團隊更多信任與支持，在團隊返國並向社會完整說明前，盼外界減少臆測。卓榮泰強調，台灣不能錯失任何國際合作機會，談判團隊必然審慎評估整體情勢。

卓榮泰並指出，自去年4月2日以來，政府已為談判進行各項準備，後續支援力道也將持續加大，確保產業衝擊降至最低。待談判結果確定後，政府將向國人充分說明。

行政院發言人李慧芝表示，這是鄭麗君第七次赴美進行實體會議，雙方將就台美對等貿易協定進行最後會議。一旦談判完成，行政院將向國人完整報告，並依《條約締結法》規定將協定送交立法院審議，同時也會將115年我方與美方簽署的台美投資MOU一併送審。

李慧芝強調，談判團隊將秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立安全可信賴供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等原則進行協商。期盼透過協定簽署，強化台灣經濟韌性，並促進台美貿易朝平衡互惠方向發展。