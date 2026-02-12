快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

台美ART將簽署 卓榮泰籲減少揣測：政府已做好萬全準備

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊10日啟程赴美，針對美製汽車進口、農產品開放等議題進行最後談判，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。行政院長卓榮泰12日在院會歲末談話中表示，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府也已做好萬全準備，將使產業可能衝擊「大事化小、小事化了」，呼籲國人勿做不必要揣測。

卓榮泰指出，由鄭麗君與政務委員楊珍妮領軍的國家談判團隊已抵達美國，將與美方進行關鍵且最後階段的協商，肩負國家任務與使命，目標是爭取最大利益、達成更佳成果，同時解決雙方關切問題。

他表示，此時懇請國人給予談判團隊更多信任與支持，在團隊返國並向社會完整說明前，盼外界減少臆測。卓榮泰強調，台灣不能錯失任何國際合作機會，談判團隊必然審慎評估整體情勢。

卓榮泰並指出，自去年4月2日以來，政府已為談判進行各項準備，後續支援力道也將持續加大，確保產業衝擊降至最低。待談判結果確定後，政府將向國人充分說明。

行政院發言人李慧芝表示，這是鄭麗君第七次赴美進行實體會議，雙方將就台美對等貿易協定進行最後會議。一旦談判完成，行政院將向國人完整報告，並依《條約締結法》規定將協定送交立法院審議，同時也會將115年我方與美方簽署的台美投資MOU一併送審。

李慧芝強調，談判團隊將秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立安全可信賴供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等原則進行協商。期盼透過協定簽署，強化台灣經濟韌性，並促進台美貿易朝平衡互惠方向發展。

卓榮泰 鄭麗君 李慧芝

延伸閱讀

政院拍板4年42.5億中小微企業社會發展計畫

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

相關新聞

賴清德總統接受法新社專訪：美國將支持台灣 無需將台灣當作談判籌碼

賴清德總統自2024年5月就任以來，首度接受國際通訊社專訪。他在法新社獨家訪問中警告，若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家...

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰院長裁示表示，談判結果底定後，政府一定會向國人與社會充分說明，而此時，...

關稅談判民調出爐 逾七成民眾盼立院儘速審議

日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。民進黨政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢12日召開「...

台將成美中貿易戰籌碼？賴總統：台灣不可能是任一國家籌碼

對於法新社專訪詢及，台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德總統強調，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。在中美貿易的競爭當中...

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今天發表歲末談話，由於台美雙方即將簽訂「台美對等貿易協定」（ART），他懇請懇請國人給予談判...

民進黨關稅民調：超過七成民眾希望立院速審

民進黨政策會執行長吳思瑤、民進黨發言人吳崢今天公布黨中央所做民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。