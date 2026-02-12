卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今天發表歲末談話，由於台美雙方即將簽訂「台美對等貿易協定」（ART），他懇請懇請國人給予談判團隊更多的信任，減少不必要揣測，喊話今年力拚人均GDP突破４萬美元，基本工資３萬元以上，也期盼國會儘速審議國防特別條例及總預算；希望年後春暖花開能重回到議事桌上，國會能正常且合理審查。

今天是農曆年前最後一次行政院會，卓榮泰在院會中勉勵部會首長一年來的辛勞，他說，國家正處於最好的發展趨勢跟條件，去年在國人共同努力下達成8.63%的經濟成長率，昨天股市封關3萬3605點也創史上最高，國內生產總額（GDP）快速成長，人均GDP已經達到39477美元。

卓榮泰續指，台積電公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局，世界的主要大廠，包括輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。如果繼續努力，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年也渴望最低工資也可以突破3萬元，「只要再努力，目標就在眼前」。

針對台美關稅談判，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮領軍的國家談判團隊已抵達美國進行最後協議，懇請國人給予談判團隊更多信任、溫暖和鼓勵，減少不必要揣測；政府已做萬全準備，讓產業可衝擊大事化小，請國人靜待談判結果，屆時將充分說明。

對於國防特別條例，卓榮泰指出，昨天總統率三軍舉行記者會，呼籲儘速通過國防特別預算，也看到國會露出希望曙光，他誠摯希望在野黨不要再擋，讓國防預算能夠儘速付、合理審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。同時，包括今年度中央政府總預算，也應該儘速審查。

對於近來在野質疑政院不編足志願役加薪、退休警消待遇調整預算，卓重申，立法院沒有任何職權，可以侵犯行政院專屬預算權，但立法院通過的法案，行政院已向憲法法庭請求釋憲來做解決，一旦憲法法庭裁判合憲，他願在憲法的精神底下如實編列，而且追溯全數的編列。

他說，談判、軍購、中央政府總預算，都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待。希望在年後春暖花開能夠重回到議事桌上，讓國會能夠正常、合理的來審查相關的預算，以及未來談判的結果。