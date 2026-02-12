快訊

賴清德總統接受法新社專訪：美國將支持台灣 無需將台灣當作談判籌碼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
賴清德總統2月10日在總統府接受法新社獨家專訪時留影。法新社
賴清德總統自2024年5月就任以來，首度接受國際通訊社專訪。他在法新社獨家訪問中警告，若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

賴總統指出：「如果台灣被中國吞併，中國的擴張野心不會就此停止。接下來面臨威脅的國家將是日本、菲律賓，以及印太地區其他國家，其影響最終也會波及美洲與歐洲。」他並指出，在這個變動中的世界，各國屬於一個全球共同體，任何一個國家的情勢都將不可避免地影響另一個國家。

美國總統川普預定於4月訪中，中國國家主席習近平曾警告華府不要對台軍售。賴總統表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼，台灣也歡迎任何有助於維持現狀的對話。他說：「我們相信川普總統正在進行一項艱難的和平建構工作，這項工作在短期內包含維護美國利益，以及遏止中國的擴張主義。」

賴總統並重申，美國沒有必要在與中國的任何討論中，將台灣當作一枚談判籌碼。他同時指出：「在美中貿易競爭的脈絡下，中國從美國尋求的遠比美國從中國尋求的更多。」

他還指出，解放軍將領遭清洗是「不尋常的狀況」。他指出：「中國擁有約兩百萬名軍事人員，以及約四十名上將，但目前實際在職的只有兩人，這確實是不尋常的狀況。」

此外，賴總統表示，有信心在野黨主導的立法院將批准政府提出的1.25兆元軍購特別預算，用以資助關鍵國防採購，包括向美國採購武器。他強調：「在民主社會中，每一個政黨最終都要向人民負責，因此我有信心這項預算將獲得他們的支持。」

賴總統同時呼籲台灣與歐洲加強在防務與人工智慧（AI）領域的合作，並讚揚歐洲多年來支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，表示長期欽佩歐洲捍衛普世價值的努力，並重申「台灣也與烏克蘭人民站在一起」。

在產業面向上，賴總統表示，政府支持台灣半導體產業對外投資；但也指出，若要讓台灣在全球供應鏈中持續不可或缺，台灣半導體產業必須保有「研發中心、最先進的製程，以及最大的產能規模」。他說：「這條供應鏈中不能缺少任何一個國家，基於這個原因，台灣政府支持半導體產業在日本、美國與歐洲的投資。」

