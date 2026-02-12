美貿易機關裁定台灣2項化工品傷害美國產業 將課反傾銷與反補貼稅

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台灣10月10日國慶日前夕，首都台北街頭國旗飄揚。路透
美國國際貿易委員會（USITC）表示，台灣出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）與甲基丙烯酸酯單體及寡聚物（MAMMOs）已對美國相關產業造成損害。

根據新聞稿，USITC於11日裁定，來自台灣的多功能丙烯酸酯與甲基丙烯酸酯單體及寡聚物，已對美國相關產業造成實質損害。美國商務部先前認定，相關產品在美國市場的銷售價格低於公平價值，且受到台灣政府補貼。

USITC主席卡佩爾（Amy A. Karpel）與委員約翰森（David S. Johanson）、卡恩斯（Jason E. Kearns）投下贊成票。隨著委員會作出肯定裁定，美國商務部將對自台灣進口的相關產品發布反傾銷稅與反補貼稅命令。

至於是否構成可追溯課稅的「關鍵情勢」（critical circumstances），USITC則作出否定裁定，與美國商務部在反傾銷與反補貼調查中，認定關鍵情勢成立的結論不同。

USITC就本案發布的公開報告，將彙整委員會意見與調查期間蒐集的相關資訊，預計於2026年3月30日前後公布，屆時可於官網查閱。

