經濟學人分析各國貿易協議 日、韓、台對美大投資恐難兌現

經濟日報／ 編譯盧思綸陳律安／綜合外電
川普政府去年4月祭出大規模對等關稅至今，已與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國敲定五項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。新華社
英國「經濟學人」雜誌10日報導，日本、南韓、台灣與歐盟因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少；但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現。

川普政府去年4月祭出大規模對等關稅至今，已與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國敲定五項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。經濟學人指出，這些文件多半篇幅不足八頁，內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」的事項；且迄今沒有任何一份獲國會批准，也缺乏具約束力的執行機制或明確的爭端解決程序。

儘管如此，這些協議仍為進入美國市場立下新門檻，那各國當中究竟誰取得較佳協議？

根據這篇「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」的報導，歐盟、日本、南韓與台灣等讓步較少，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，最終稅率談到15%，並在汽車、藥品與半導體上爭取到實質減免。作為交換，日、韓和歐盟都同意取消許多工業與農業關稅，降低對美車非關稅壁壘。

這些國家也開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買7,500億美元的美國能源。

印度在對美依賴有限的情況下，則談到一份中等程度協議，針對特定領域對美放寬市場，而非全面讓步。印度爭取到18%關稅，甚至白宮在最新上線的協議版本中已稍微放軟立場，修改有關農產品的措辭。

經濟學人說，英國和阿根廷在對美貿易最占上風。兩國關稅都被封頂在10%，且有大量例外條款，例如可大量對美出口免關稅牛肉；英國車商每年可在10%稅率下出口10萬輛汽車，並換取汽車零件與鋼鐵關稅下調。作為交換，雙方各自擴大美企市場准入，但刻意避開他國面臨的全面性承諾。

反觀柬埔寨與馬來西亞則付出最大代價。兩國去年10月匆促敲定協議，換得美方19%關稅稅率與部分豁免，卻被迫做出近乎全面讓步，包括取消對美關稅、放寬檢疫；馬來西亞更得配合美方對中國等非市場國家出口管制，簽署數位貿易協議前須先諮詢川普，且美方可因不滿馬國另簽協議而終止。

關稅 川普

