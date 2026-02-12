聽新聞
經濟學人：關稅談判台灣讓步少 但對美投資難兌現

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

英國經濟學人雜誌十日報導，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少；但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現。

川普政府去年四月祭出大規模對等關稅至今，已與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國敲定五項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。經濟學人指出，這些文件多半內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」事項；且迄今沒有任何一份獲國會批准，也缺乏具約束力的執行機制或明確的爭端解決程序。

儘管如此，這些協議仍為進入美國市場立下新門檻，那各國當中究竟誰取得較佳協議？

經濟學人在「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」的報導指出，歐盟、日本、南韓與台灣等讓步較少，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，最終稅率談到百分之十五，並在汽車、藥品與半導體上爭取到實質減免。作為交換，日韓和歐盟同意取消許多工業與農業關稅，並降低美車非關稅壁壘。

這些國家也開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買七千五百億美元的美國能源。報導也提到，台灣承諾在美國投資二千五百億美元，「但這些承諾不太可能兌現」。

印度在對美依賴有限的情況下則談到一份中等程度協議，針對特定領域對美放寬市場，而非全面讓步。

英國和阿根廷在對美貿易中最占上風。兩國關稅稅率都被封頂在百分之十，且有大量例外條款。

反觀柬埔寨與馬來西亞則付出最大代價。兩國去年十月匆促敲定協議，換得美方百分之十九關稅稅率與部分豁免，卻被迫做出近乎全面讓步。

