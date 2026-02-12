龔明鑫：美進口車將取代歐洲車 而非國產車

行政院副院長鄭麗君赴美，台美對等貿易協定（ＡＲＴ）即將簽定，國內民眾及汽車業者關注的美國進口汽車是否零關稅議題。經濟部長龔明鑫昨說，智庫評估對產值的衝擊大約百分之一點九四、金額四十億元，但短期間內，對國產車的衝擊小，「美國進來不是取代國產車，是取代歐洲進口的賓士車」。

台美關稅談判邁入最後階段，行政院副院長鄭麗君前晚率談判團隊赴華府，與美方進行最後確認。據了解，「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）內容最快在台灣時間十三日清晨掀牌。

據了解，汽車方面，為保障國內產業，我方爭取本土車廠生產的貨車或小卡車傾向部分降稅，且我國汽車零組件有六成均外銷，此次降稅衝擊不會太大，而美規車關稅雖高機率零關稅，並放寬進口配額限制，但美規車多是中高價位，對國產車衝擊有限。

美豬牛開放方向擬「比照國際標準」，美豬腎萊劑容許值不排除參考日韓、國際食品法典委員會（ＣＯＤＥＸ）標準放寬；美牛方面，我國已開放卅個月齡以上美牛，但法令禁止輸入近十年內發生狂牛症國家、地區的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，但美國逾十年未有狂牛症，可望不受限制。

龔明鑫昨主持經濟部業務會報前受訪，他說，目前國產車約廿一萬輛，市占率約百分之五十一，美國進口車關稅降稅後，對國產車影響為何需要再觀察；目前美系車市占率很低，過去即使美國車進口，也是以歐規形式，因為美規車在驗車上受到限制，「談判過程中有可能做適度的調整」，「美系進口車應該是會增加沒錯」；美系車是指在美國製造的車子，但有可能掛的是TOYOTA或賓士等品牌。

龔明鑫指出，美國進口汽車不是來取代國產車，而是取代歐洲進口的賓士車，「以短期間內對國產車造成直接衝擊的可能性比較小」，他認為剛降稅時進口的大部分會是高價車，然而國產車相對是較為平價的，因此直接衝突較小。