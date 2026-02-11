輪胎銷美壓力大…業者盼15%關稅快定案 並開拓歐洲市場分散風險

台美關稅協定即將簽署，彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，車輛公會昨天也已對經濟部提出建議包括台灣沒有產製的汽車零件關稅應同步降為0%等措施，而對於建大而言，輪胎關稅能盡早降到15%不疊加，才能緩解業界壓力，希望也能快通過，不要再有變數。

行政院副院長鄭麗君昨晚已率團赴美洽簽台美關稅協定，對於美國汽車進口關稅可能降至零對國內汽車產業將造成衝擊，經濟部昨天也與車輛公會業者座談，聽取業界心聲及建言。

楊銀明說，車輛公會昨天已向政府反映，美進口車降稅開放市場後，對台灣車輛產業一定會造成衝擊，所以政府應有配套措施，包括對於台灣沒有產製的汽車零件關稅也應同步降為0%等措施，才能提升「台灣整車製造」競爭力，降低台灣車業成本。

楊銀明說，目前銷美汽車輪胎本稅加關稅高達29%，機車、腳踏車輪胎則為24％，這樣的關稅壓力很大，希望政府和美國簽定關稅後，立法院也應盡速通過，讓他們銷美輪胎能盡速降稅到15％。

而建大外銷美國輪胎佔比高達３５％，楊銀明說，公司也積極拓展歐洲、東南亞像越南和大陸內地的市場，才能分散市場風險，建大行銷歐洲佔比約10幾％，未來也希望把行銷歐洲佔比拉高到20％。