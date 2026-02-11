美國汽車進口零關稅將衝擊國產車？經長：短期會先取代日本車及歐洲車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫11日受訪表示，開放美製汽車進口，不論是掛Toyota、BENZ，只要在美國製造都可適用，所以短期內不一定會衝擊國產車，反而取代歐洲車、日本車。經濟部除了兼顧國內市場，也會支持國產車出口。

在媒體詢問下，龔明鑫也坦言，智庫模型推估，若美國汽車降至零關稅，產值衝擊約1.94％、約40億元。因此，經濟部會提出30億元「車行天下」計畫，來協助產業因應挑戰，主要是支持我汽車產業自主研發及出口。

他表示，目前國產車比重約51%、21萬輛左右，而美系車則是因為驗車限制問題，在台占比較少，未來若對美汽車降關稅後，美系車確實可能在台市占率提升。

龔明鑫說，國產車不是如外界所想缺乏出口能力，以生產Toyota的國瑞，占國產車一半，國瑞就有出口中東的實績，未來國瑞也會朝此方向前進。此外，台灣國產商用車、電動車都有機會，因此經濟部除了兼顧國內市場，也會支持廠商出口。

針對開放美國汽車衝擊，龔明鑫說，美系車定義為在美製造的車子，因此掛Toyota、BENZ在美國製造都可適用，短期內主要取代日本車、歐洲車，不一定是台灣國產車，「至少短期來講，這樣的機會是非常大」，因此經濟部認為短期間直接衝擊比較小，尤其是剛開始會進來時，美車大部分是高價車。國產車大部分相對是比較平價的，直接上的衝突相對是稍微小一點。

龔明鑫10日轉述汽車業者認為若美國進口車調降關稅，售價最多只能減價1成。龔明鑫說明，現行汽車進口關稅17.5%稅率，這是針對到岸價格直接課稅，但是市售價格還得要再加上貨物稅、營業稅等，雖然這1成降價沒有完全反應降幅，但也已經逼近。