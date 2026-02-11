汽車業勞工盼留原職場 勞動部以韌性特別預算150億元支持

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」，勞動部11日與「六大整車公司工會」舉行座談會因應。對於汽車業勞工盼優先續留原職場，勞動部長洪申翰指出，日前應對美國關稅政策，勞動部提出「韌性特別預算」150億元用於安定勞工就業，將以這筆經費來提供支持。

外界關注，美規車零關稅，勞動部本身是否特別提供企業或勞工協助？洪申翰說明，關於員工職能、技能、技術上，如何跟業者一起轉型升級，勞動部會用特別預算，來全力地支持汽車業勞工。勞動部目前預計，將從韌性特別預算之中，研議汽車業勞工優先續留原職場的支持方案。

洪申翰說，許多工會代表談到，去年貨物稅調降，包括汰舊換新5+5，對大家幫助蠻大。勞動部會爭取讓貨物稅方面的協助持續進行。

有關汽車業勞工及工會表達，希望續留原產業為優先，洪申翰表示，汽車產業當然不會就此中斷發展，考量產業永續性及長期發展，企業和員工的競爭力都很關鍵。經濟部、勞動部的資源，會針對中長期的部分，全力提升競爭力、升級轉型。

洪申翰提到，目前經濟部評估短期內市場全面開放，對於汽車業的影響有限，因此對於就業衝擊也有限。不過中長期還需要觀察，所以政府資源要盡量放在協助產業中長期發展，提升產業自身體質，才能因應未來產業各種可能的情境。

先前應對美國關稅政策，勞動部提出的「韌性特別預算」，其中150億元用於安定勞工就業。如今進口關稅政策出現變化，此次應對美規車零關稅，動用韌性特別預算這筆經費，「我想使用這個特別預算是OK的，所以我們會優先使用特別預算來大力支持」，未來甚至會加碼支持。

洪申翰表示，在人力協助的計劃上，要看業者的實際需求為何，每個車廠面臨的情境不一樣，他們需要提升的專業人力可能也不太一樣。所以將視他們所提出的計劃，勞動部會在計劃上給予最大經費的協助。

勞動部 洪申翰 台美關稅 汽車產業
