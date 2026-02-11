美車進口關稅調降…龔明鑫：是取代歐洲進口賓士車 不是國產車

行政院副院長鄭麗君赴美，台美對等貿易協定（ART）即將簽定，國內消費者及汽車業者同樣關注的美國進口汽車是否零關稅議題，答案也即將揭曉。經濟部長龔明鑫11日表示，智庫評估對產值的衝擊大約1.94％，金額就是40億元，但短期間內，對國產車的衝擊小，「美國進來不是取代我們國產車，是取代歐洲進口的賓士車」。

龔明鑫11日主持經濟部業務會報前受訪，明確表示，國內汽車產值受衝擊約1.94％，金額40億元，這就是經濟部提出30億元「車行天下」計畫來協助國內汽車產業因應挑戰的原因。

龔明鑫指出，目前國產車約21萬輛，市占率約51％，美國進口車關稅降稅後，對國產車影響為何需要再觀察；目前美系車市占率很少很少，過去即使美國車進口，也是以歐規形式，因為美規車在驗車上受到限制，「談判過程中有可能做適度調整」，「美系進口車應該是會增加沒錯」，美系車是指在美國製造的車子，但也有可能掛的是TOYOTA品牌或是賓士品牌。

龔明鑫強調，美國進口汽車不是來取代國產車，而是取代歐洲進口的賓士車，「以短期間內對國產車造成直接衝擊的可能性比較小」，他認為剛降稅時進口的大部分會是高價車，然而國產車相對是較為平價的，因此直接衝突較小。

美國進口車關稅若調降，龔明鑫說售價最多降1成，他進一步解釋，汽車進口關稅是17.5％，這是針對到岸價格直接課稅，但市售價格還得要再加上貨物稅、營業稅等，還要加很多稅才是市售價格，雖然降1成少於關稅降幅，但已相當接近。