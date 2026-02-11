快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

美車進口關稅調降…龔明鑫：是取代歐洲進口賓士車 不是國產車

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

行政院副院長鄭麗君赴美，台美對等貿易協定（ART）即將簽定，國內消費者及汽車業者同樣關注的美國進口汽車是否零關稅議題，答案也即將揭曉。經濟部龔明鑫11日表示，智庫評估對產值的衝擊大約1.94％，金額就是40億元，但短期間內，對國產車的衝擊小，「美國進來不是取代我們國產車，是取代歐洲進口的賓士車」。

龔明鑫11日主持經濟部業務會報前受訪，明確表示，國內汽車產值受衝擊約1.94％，金額40億元，這就是經濟部提出30億元「車行天下」計畫來協助國內汽車產業因應挑戰的原因。

龔明鑫指出，目前國產車約21萬輛，市占率約51％，美國進口車關稅降稅後，對國產車影響為何需要再觀察；目前美系車市占率很少很少，過去即使美國車進口，也是以歐規形式，因為美規車在驗車上受到限制，「談判過程中有可能做適度調整」，「美系進口車應該是會增加沒錯」，美系車是指在美國製造的車子，但也有可能掛的是TOYOTA品牌或是賓士品牌。

龔明鑫強調，美國進口汽車不是來取代國產車，而是取代歐洲進口的賓士車，「以短期間內對國產車造成直接衝擊的可能性比較小」，他認為剛降稅時進口的大部分會是高價車，然而國產車相對是較為平價的，因此直接衝突較小。

美國進口車關稅若調降，龔明鑫說售價最多降1成，他進一步解釋，汽車進口關稅是17.5％，這是針對到岸價格直接課稅，但市售價格還得要再加上貨物稅、營業稅等，還要加很多稅才是市售價格，雖然降1成少於關稅降幅，但已相當接近。

台美對等貿易協定最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，經濟部長龔明鑫表示，是取代歐洲進口車而非國產車。圖為美國車特斯拉。圖／本報系資料照片
台美對等貿易協定最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，經濟部長龔明鑫表示，是取代歐洲進口車而非國產車。圖為美國車特斯拉。圖／本報系資料照片

國產車 龔明鑫 經濟部 台美關稅 汽車產業 進口車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

部長淪車商代言人？關稅全免車價竟「最多降1成」…網：有民進黨政府好安心

台電下月提核三再運轉計畫

美車恐零關稅 業者提配套聚焦降稅、留才

美製車進口關稅 17.5%→0？經濟部急撥 30 億護國產車！

相關新聞

美車進口關稅調降…龔明鑫：是取代歐洲進口賓士車 不是國產車

行政院副院長鄭麗君赴美，台美對等貿易協定（ART）即將簽定，國內消費者及汽車業者同樣關注的美國進口汽車是否零關稅議題，答...

美車關稅恐降為0衝擊本土車？虎山實業：適度開放、有競爭才會進步

台美對等貿易協定可能即將敲定，外界盛傳部分產業關稅可能降至零。虎山實業股份有限公司董事長陳映志表示，這對消費者是好事，另...

美豬關稅傳減半…豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

農曆春節將至，雲林縣長張麗善、雲林縣養豬協會理事長吳英吉今到肉品市場關心豬肉交易情形，因台美關稅協定簽署在即，據傳美豬進...

傳美豬關稅減半！張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今...

影／零關稅車恐衝擊供應鏈 全產總籲盡速提出完整報告

台美對等貿易協定可能即將敲定，外界盛傳部分產業關稅可能降至零。勞動部長洪申翰下午與「六大整車公司相關工會」座談，聚焦產業...

經部推演「美車零關稅」衝擊 短期估牽動產業產值1% 中長期影響較大

經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，在對美國進口汽車降至零關稅情況下，對汽車產業產值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。