影／勞動部邀經濟部及汽車工會談關稅衝擊 確保不遺落勞工權益

台美對等貿易協定即將敲定，據傳有些產業關稅降至零，勞動部長洪申翰邀請經濟部次長江文若下午與「6大整車公司相關工會」代表商討產業調適與勞權保障。洪申翰表示，針對產業、市場、勞動各方面可能的衝擊充分表達意見，政府也支持針對勞方、資方、政府三方的社會對話，做好提升產業轉型與競爭，同時不會遺落勞工應有的權益。

洪申翰表示，整個座談會都各方充分表達意見，對於政府提出30億特別預算的專案補助是對產業支持的經費，但無論產業對市場研發、提升產業競爭力等，都應該要研議如何監督，同時也不能遺落對勞工權益的保障；除此之外，對於開啟勞、資、政三方的對話都給予正向的支持，尤其很多企業對於關稅過程都有很多疑慮，透過這樣的社會對話，可以彼此研議如何做好市場研發、企業轉型、提升產業競爭力、也不忽略勞工應有的權益。

洪申翰說，目前汽車與零組件業放無薪假有13家、2月分的數據有148人，相較去年11月時的數據有降低，至於汽車產業帶動上下游30萬勞工家庭的工作機會，是否受關稅影響，還要仔細評估，因為實際受僱的汽車業約八萬人，其他都是零組件業者，所以因應實際經貿情勢的變動，會仔細評估真正受影響的勞工，動用特別預算給予勞工支持。