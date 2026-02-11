美規車零關稅 勞動部年後將啟動三方對話、研議30億元補助納就業保障

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部次長江文若、勞動部長洪申翰參與勞動部「六大整車公司工會」座談會。圖／勞動部提供
經濟部次長江文若、勞動部長洪申翰參與勞動部「六大整車公司工會」座談會。圖／勞動部提供

台美對等貿易協定將定案，傳美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」。對此，勞動部11日與「六大整車公司工會」舉行座談會，部長洪申翰表示，勞動部、經濟部年後就會啟動三方社會對話。工會希望30億元補助跟勞工就業權益做連結，經濟部承諾盡快研議。

洪申翰表示，此次汽車工會座談，也邀請經濟部次長江文若、經濟部產發署參與，政府採取跨部會聯合團隊，來協助產業跟勞工，討論範圍包括產業端、市場端、勞工就業端。

洪申翰指出，此次座談，六大車廠的理事長或者是副理事長都有到場，並充分表達意見。大家關注在整體貿易談判下，希望提供勞工的工作權益更多保障。經濟部已提出產業支持經費30億元，希望其中也能關注到汽車業勞工的就業權益，勞動部和經濟部會再進一步討論。

對於全國產業總工會理事長戴國榮提出，希望接下來有「勞、資、政」的社會對話，洪申翰指出，勞動部、經濟部年後就會啟動三方社會對話，討論產業可能面臨的挑戰如何調適、勞資及政府如何合作。希望勞方在調適過程中，企業端不要把勞工的權益給遺落。

洪申翰提到，過去一段時間在關稅談判的時候，蠻多汽車業員工是感到焦慮，因為大家能夠取得的產業資訊是比較少，未來盼透過三方社會對話，補足資訊落差，提升產業競爭力，並執行市場開拓的可能性。

江文若表示，針對汽車業者，經濟部已規劃一項30億元的研發轉型補助計畫，今天很多工會代表希望政府能監督、嚴格進行管考。工會亦表達，希望30億元補助跟勞工就業權益做連結，經濟部將會盡快研議。

江文若提到，工會代表關心，這次對美國汽車開放零關稅，未來會不會適用到其他的國家？經濟部明確地表達，這是台美之間的貿易談判，不涉及其他國家。未來他國汽車並不能適用美國享有的相關優惠。

至於「洗產地」的議題，江文若指出，政府有非常嚴格的把關機制。從去年開始，經濟部就已經跟財政部的海關有建置一套連結系統。海關如果在邊境發現任何可疑情境，都會移到經濟部來。經濟部也會做好相關調查，看原產地到底來源於哪一國。

台美關稅 汽車產業 勞動部 經濟部
