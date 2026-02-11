快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

美車關稅恐降為0衝擊本土車？虎山實業：適度開放、有競爭才會進步

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
虎山實業股份有限公司董事長陳映志。圖／新北市經發局提供
虎山實業股份有限公司董事長陳映志。圖／新北市經發局提供

台美對等貿易協定可能即將敲定，外界盛傳部分產業關稅可能降至零。虎山實業股份有限公司董事長陳映志表示，這對消費者是好事，另外以公司角度來說，若有很多美車在台灣，對研發來說比較方便。他也認為，要適時的開放，有競爭才會進步。

外界認為台美關稅可能對產業造成衝擊，被問及是否擔心，陳映志說，他認為是好事，對於台灣的消費者是很好的，因為公平競爭，台灣傳統汽車之前因為關稅跟貨物稅，都明顯高於其他國家車子的製造費用。第二個原因是，台灣如果有很多美車的話，虎山是做汽車零組件，主要外銷，如果有很多美車在台灣，對研發來說也比較方便，這樣也會得到比較多市場的訊息。

陳映志舉例，如是開發Toyota的零件，那台灣很多零件，就會知道哪一些零件有需求，哪一些零件有問題，可以更穩定、更容易透過台灣本土的市場，那我們開發這些零組件也剛好可以賣到全世界。那美國本身是全世界最大的售後市場，如果美國車開始在台灣盛行，對我們在做零組件的其實是好事，外銷也是好事。

陳映志表示，台灣的汽車產業保護政策很久了，他覺得要適時的開放，讓國外的競爭者進來，然後讓台灣也加速，有競爭才會進步，保護太久就不會進步。

另外，肉品部分，根據農產品貿易統計視覺化平台資料資料，2025年1月至12月統計，美豬進口量共9987公噸，約6.67%。新北肉品市場主任陳志銘表示，台灣最多進口出肉國家以西班牙、丹麥及加拿大為主，美國豬數量不多，雖然原料豬肉便宜，但人工費用高，經屠宰的豬肉單價也較高，認為對本土衝擊比較不大，消費者還是比較喜愛台灣豬。

美國 台美關稅 汽車產業
