美豬關稅傳減半…豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

農曆春節將至，雲林縣長張麗善、雲林縣養豬協會理事長吳英吉今到肉品市場關心豬肉交易情形，因台美關稅協定簽署在即，據傳美豬進口關稅將減半，豬農莫不憂心，吳英吉坦言，聽到傳聞大家「頭都暈了」，憂心恐加速小豬農離牧，希望農業部要有對策，不要讓養豬產業「泡沫化」。

年關將近，雲林肉品市場交易情況雖熱，但連日豬肉拍賣價格平均每公斤85元，相較去年春節前每公斤90幾元低了一些，吳英吉一臉憂心，坦言「豬價不太好」，現又傳出美豬進口關稅可能減半，他說，聽到這消息「頭都暈了」。

吳英吉表示，現在豬農越養越少，不夠因應內需，豬舍要增建又困難重重，雲林縣近幾年已有很多豬農離牧，如今又有關稅問題，他擔心會有更多小豬農撐不住。

他表示，關稅問題是國家的政策，小豬農也難以影響，中央設定雲林是農業大縣，卻無法保護產業，搞到最後生產好的豬肉自己不吃，去吃不好的，實在說不過去，現在只希望政府照顧產業，不要讓養豬產業泡沫化。