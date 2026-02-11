快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

傳美豬關稅減半！張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善（右）要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。記者陳雅玲／攝影
台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善（右）要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。記者陳雅玲／攝影

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今受訪表示，農業不能當談判籌碼，美豬進口關稅若減半，勢必衝擊在地養豬產業，要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。

張麗善表示，雲林是農業大縣，中央不應犧牲農業、將農業當作談判籌碼，無論是液體乳，或是美國豬肉、牛肉的進口，都會影響到農業的發展，因為原本進口關稅大概有15至20％的把關，如果完全是零關稅或大幅砍半進來的話，一定會嚴重衝擊到國內市場。

張麗善強調，雲林是養豬大縣，進口豬肉關稅偏低的話，對豬農的衝擊會很大，中央應思考如何保障豬農的權益，穩定價格，不要讓豬農血本無歸、犧牲太多，若進口豬肉的衝擊過大，豬農一定會提出抗議，她也會與豬農站在一起，「趕豬到台北抗議」。

除美豬外，美國液體乳進口同樣受到關注，張麗善說，雲林縣崙背鄉有許多酪農，大家已經開始擔憂了，中央在整個政策當中，與美國談判到最後的結果應該要讓大家知道如何因應，國家要如何保障農民的權益，請中央一定要說清楚講明白。

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。記者陳雅玲／攝影
台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。記者陳雅玲／攝影

台美關稅 張麗善 美國豬肉 美豬 雲林 豬農
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

後補參加雲林單身聯誼竟娶回嬌妻 張麗善送大電視賀「兩對完婚」

閒置20年大翻身！北港糖廠10億重劃完工 串聯宗教觀光軸線

北港糖廠市地重劃竣工 糖業鐵道文化串聯宗教觀光

雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

相關新聞

美豬關稅傳減半…豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

農曆春節將至，雲林縣長張麗善、雲林縣養豬協會理事長吳英吉今到肉品市場關心豬肉交易情形，因台美關稅協定簽署在即，據傳美豬進...

傳美豬關稅減半！張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今...

影／零關稅車恐衝擊供應鏈 全產總籲盡速提出完整報告

台美對等貿易協定可能即將敲定，外界盛傳部分產業關稅可能降至零。勞動部長洪申翰下午與「六大整車公司相關工會」座談，聚焦產業...

經部推演「美車零關稅」衝擊 短期估牽動產業產值1% 中長期影響較大

經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，在對美國進口汽車降至零關稅情況下，對汽車產業產值...

台美對等貿易協定談判團隊赴美 拚六個目標

台美對等貿易協定（ART）力拚農曆年前達陣，行政院台美經貿工作小組昨（10）日表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦...

台積電免關稅晶片將分配美企 川普拿台美協議當籌碼

知情人士透露，美國川普政府計劃給予亞馬遜（Amazon）、Google和微軟（Microsoft）等美國企業日後採購晶片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。