影／零關稅車恐衝擊供應鏈 全產總籲盡速提出完整報告

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
勞動部長洪申翰下午與「6大整車公司相關工會」進行座談，商討關稅對產業及勞工造成的衝擊，全產總理事長戴國榮提出建議表示，希望政府能務實協助受衝擊的產業及勞工。記者潘俊宏／攝影
勞動部長洪申翰下午與「6大整車公司相關工會」進行座談，商討關稅對產業及勞工造成的衝擊，全產總理事長戴國榮提出建議表示，希望政府能務實協助受衝擊的產業及勞工。記者潘俊宏／攝影

台美對等貿易協定可能即將敲定，外界盛傳部分產業關稅可能降至零。勞動部長洪申翰下午與「六大整車公司相關工會」座談，聚焦產業調適與勞工權益保障，盼政府能務實協助受衝擊的產業及勞工。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，政府對於零關稅進口車可能帶來的衝擊，尚未提出具體量化評估，包括供應鏈將有多少勞工受影響、影響程度為何，都應盡速提出完整報告，並說明配套政策。

戴國榮建議，政府在支持國內汽車產業轉型升級的同時，也應同步評估轉型過程中的就業結構變化，例如哪些職務可能消失、哪些新職缺將出現、哪些工作需要再培訓轉型，並由公私部門協力推動，相關措施勢必不會是短期的過程。

他進一步主張，應建立勞、資、政三方常態對話機制，讓勞工充分掌握自身權益與政策走向，同時促請六大車商思考人才培育與人力調整方案，建立協調與轉移機制，降低衝擊。無論是常態性失業或結構性失業，都應編列充足預算並提出具體方法協助。

