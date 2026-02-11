經部座談 美車降稅 就業衝擊沒推估

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅協定前，經濟部與勞動部昨邀請國內車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾百分之一，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。

經濟部昨舉行「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會，以及中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席，由龔明鑫與勞動部長洪申翰共同主持。

與會代表昨對開會內容皆不願多談，車輛公會指出，可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，畢竟台灣汽車產業培植在地整車廠與逾兩千七百家零組件商，帶動上下游卅萬勞工家庭的工作機會。

車輛公會呼籲政府設立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，並給予具體協助方案，也希望政府設立「汽車產業轉型基金」，而面對未來美國產製汽車調降關稅，籲請政府確保美國車的原產地認定標準，台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為零。此外，國內自製率愈高的車廠可給予貨物稅、營所稅或營業稅等賦稅抵減措施。

對於美車進口關稅降為零是否已定案，龔明鑫會後受訪時沒有鬆口，僅表示雖然還沒底定，但可以了解企業界希望政府可以提供什麼樣的協助。他說，須利用兩到三年期間進行產業輔導，經濟部匡列卅億元專款，推動「車行天下」計畫、專案協助業者。

龔明鑫透露，根據國內財經智庫以「最極端」（零關稅）的情況去推估，對產值影響約百分之一點九四，還算是可控，但對於就業人口的衝擊，則還沒有推估。經濟部說，汽車產業年產值高達五千億元。

民眾預期降稅後車價可望調降五、六十萬甚至一百萬元，龔明鑫說，「這幾乎是不可能」，因為關稅本來就沒有那麼高，最多也只可能降一成左右。洪申翰今天也將邀集「六大整車公司相關工會」理事長座談。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中強調，相較於機械業衝擊是立即性的裁員減薪，汽車產業則是「慢性病」，將慢慢侵蝕台灣汽車產業，這是工會最擔心的，特別是汽車產業多為中高齡勞工，轉行、轉職難度高，去年勞動部端出的協助方案，對勞工來說杯水車薪，「我們要的是工作權」。