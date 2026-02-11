台美對等貿易協定談判團隊赴美 拚六個目標

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導

台美對等貿易協定（ART）力拚農曆年前達陣，行政院台美經貿工作小組昨（10）日表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，昨晚已出發前往美國進行最後會議，此行希望達成六大目標。

台美經貿工作小組指出，欲達成的目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈、確立台美高科技戰略夥伴關係。

工作小組強調，一旦完成ART簽署，將立即向國人報告完整內容，依法送交國會審議，同時併送我方於元月15日與美方簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）。

在台美貿易協定即將塵埃落定前，賴清德總統昨日與美國在台協會（AIT）處長谷立言、副處長梁凱雯共進晚餐。賴總統提到，我方與美方都有共識，要持續拓展各面向合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。

賴總統說，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快速度，加深彼此合作。

據了解，鄭麗君赴美進行最後會議，可望在農曆年前敲定ART，若順利將於明日召開記者會， 向國人說明協定內容。

對於在野黨質疑黑箱談判，行政院發言人李慧芝昨日強調，談判團隊始終秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則。而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民健康為原則，不存在黑箱問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

外界關注，台灣在關稅減讓、非關稅貿易障礙等讓步，以及擴大採購、貿易便捷化等重要內容，將在此次台美簽訂ART後，最快明日召開記者會對外說明。

美國在台協會
