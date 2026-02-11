台積電免關稅晶片將分配美企 川普拿台美協議當籌碼

知情人士透露，美國川普政府計劃給予亞馬遜（Amazon）、Google和微軟（Microsoft）等美國企業日後採購晶片時的免關稅配額，並與台積電（2330）投資承諾帶來的晶片進口免關稅配額掛鉤，暗示要把台積電的進口晶片免關稅配額，引導分配給美國企業使用。

英國金融時報（FT）報導，根據台美貿易協議概要，美國將允許在美興建半導體廠的台灣企業，在建廠期間，能免關稅進口新設施規劃產能的2.5倍晶片數量，工廠竣工後免關稅配額降至1.5倍。

知情人士表示，美國商務部正計劃給予美國超大規模雲端業者（hyperscaler）晶片免關稅配額，並與台積電的投資承諾掛鉤，台積電能先分配免關稅晶片給美國大客戶，再把晶片輸入美國，美國科技巨擘晶片關稅退稅規模與範圍，取決於台積電預測的產能水準。

這項複雜計畫意在促使台積電把更多產量轉移到美國。一名美國官員表示：「我們將在公布計畫後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們想透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也避免這最終演變成送給台積電的大禮。」

知情人士也說，許多細節都還未明朗。美國科技巨擘潛在退稅計畫的規模，將結合台美貿易協議。

這項豁免規畫，凸顯美國總統川普對於課徵晶片關稅並激勵美國本土晶片製造的決心，並為高度依賴進口半導體的人工智慧（AI）科技大廠網開一面。川普政府一直以關稅威脅推動美國製造，但迄未對台灣半導體全面課徵關稅，以免撼動大型科技公司的AI供應鏈。

目前僅一小部分進口至美國、隨後再轉售至中國大陸的晶片，會遭美國課徵國安關稅，針對超微（AMD）MI325X和輝達（NVIDIA）H200等轉口到大陸的晶片，課徵25%關稅，作為對這兩家公司大陸銷售抽成25%的方式，而進口至美國建置本土AI基礎設施的晶片，則不在課稅範圍內。