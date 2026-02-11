快訊

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

經部推演「美車零關稅」衝擊 短期估牽動產業產值1% 中長期影響較大

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／台北報導
經濟部長龔明鑫。記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，在對美國進口汽車降至零關稅情況下，對汽車產業產值衝擊逾1%，短期影響有限，但中長期則會有衝擊，經濟部匡列30億元專款輔導國產車及上游汽車零組件自主研發。

行政院副院長鄭麗君昨日啟程赴美，台美對等貿易協定（ART）將完成簽署，美國進口車是否零關稅備受關注。經濟部昨日舉行「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會及九大本土車廠，包括中華（2204）、國瑞、裕隆（2201）、裕日車（2227）、福特六和、三陽（2206）、台灣本田、鴻華先進（2258）、庫得科技出席，會談進行約100分鐘。

另外勞動部今日也將邀請汽車業工會座談，勞資政將共同合作，提升產業競爭力及穩定勞工權益。

龔明鑫昨日會後表示，台美關稅談判結果確定將不會外溢到其他國家，只有「美國汽車」適用，就是在美國製造達一定附加價值汽車。依原產地規定，附加價值率約35%才准適用。此外，小客車及小貨車稅率是分開談判，將來美國汽車進口稅率是不一樣。

媒體追問調降美車關稅對產業影響，龔明鑫回答，依智庫照最嚴峻情況（亦即降到零關稅）推估，對產值衝擊為1%多，短期「影響不大」；但國際車廠會調配產能，會從美國進口，因此中長期，如二、三年後可能會有影響。

經濟部說明，汽車產業做為我國工業火車頭、年產值高達5,000億元，工廠家數約2,700家，就業人數約8.3萬人，若涵蓋上下游廠商則多達30萬人。

龔明鑫指出，須利用二到三年期間進行產業輔導，經濟部匡列30億元專款，推動「車行天下」計畫、專案協助業者。

產發署長邱求慧指出，國內車廠有部分屬於技術母廠授權生產，主要協助業者建立自主研發能力，專款補助也將擴及上下游零組件，如設備與模具廠商；此外，車輛中心也會在台灣設置驗證中心，並納入國際認驗證費用，協助業者在國內完成驗證、加速進軍海外市場。

美國 關稅 經濟部
