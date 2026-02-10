進口車關稅可能調整 鴻海電動車布局不受影響

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
業界分析，鴻海集團現在電動車事業主要由鴻華先進主導，而鴻華的發展策略以平台化、國際合作及多元產品線為核心，因此進口車關稅對鴻海集團受影響有限。路透社
進口車關稅可能調整，鴻海（2317）集團不怕，業界分析，鴻海集團現在電動車事業主要由鴻華先進主導，而鴻華的發展策略並非建立在單一市場或單一政策條件之上，而是以平台化、國際合作及多元產品線為核心，即便台灣車市因進口關稅變化而出現調整，鴻海集團受影響有限。

鴻華已與多家國際車廠及商用車夥伴展開合作，包括日本三菱、FUSO等，合作範圍涵蓋乘用車、商用車及公共運輸應用，客戶結構具高度多元性，有助於分散單一市場或政策變動的影響。

整體而言，鴻華將持續聚焦於技術平台與跨國合作，穩健推進長期產業布局。

針對今年業績展望，鴻華董事長李秉彥之前表示，在商用車有新廠投產、乘用車BRIA開始交車，以及海外業務同步發酵之下，三大引擎推升業績續強，今年營運將展現強勁成長動能。

