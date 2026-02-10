快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鄭麗君今晚率談判團隊赴美 台美經貿小組證實進行最後會議

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，全程並無發言。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，全程並無發言。記者黃仲明／攝影

外傳台美對等貿易協定（ART）將有新一步進展，行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，媒體詢問此次赴美是否將簽署台美對等貿易協定？鄭麗君對此並無回應，僅低調揮手致意後就步行前往空橋搭機。

鄭麗君今晚與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘7時20分起飛的長榮航空BR-32班機再度赴美，鄭麗君搭機前面對媒體訪問並未發言，僅微笑點頭揮手致意就直接登機。

行政院台美經貿工作小組稍早表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，鄭麗君並無受訪僅低調揮手致意後就步行前往空橋搭機。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，鄭麗君並無受訪僅低調揮手致意後就步行前往空橋搭機。記者黃仲明／攝影

行政院 台美 談判團隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

駁台美關稅黑箱 政院：食品討論基於國際標準、確保國民健康

鄭麗君10日將赴美？傳台美貿易協定最快12日明朗

最後一哩！鄭麗君今天傍晚赴華府 台美貿易協定最快2月12日明朗

鄭麗君今傳赴美談判 王鴻薇爆：我方同意美製車零關稅

相關新聞

台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

行政院台美經貿工作小組今天證實，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商...

影／鄭麗君今晚率談判團隊赴美 台美經貿小組證實進行最後會議

外傳台美對等貿易協定（ART）將有新一步進展，行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，媒體詢問此次赴美是否將...

美製車叩關 中經院模型預估：對國產車與零組件產值影響1.94%

台美對等貿易協定即將簽署，經濟部今天下午邀集各大車廠和車輛公會舉行車輛產業座談會，與會業者表示，經濟部分析若對美開放汽車...

鄭麗君今晚赴美！行政院證實了 將就「台美對等貿易協定」進行最後會議

行政院台美經貿工作小組10日表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方...

因應汽車業關稅衝擊 勞動部明召集「六大整車公司工會」座談會

台美對等貿易協定（ART）傳最快本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零。為因應產業衝擊，經濟部10日下午舉行「汽車製造產...

谷立言會晤賴總統 討論美台經貿、創新與安全

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在臉書公布與賴清德總統在官邸會面的照片，稱針對深化美台在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。