影／鄭麗君今晚率談判團隊赴美 台美經貿小組證實進行最後會議

外傳台美對等貿易協定（ART）將有新一步進展，行政院副院長鄭麗君今天傍晚率領談判團隊搭機前往紐約，媒體詢問此次赴美是否將簽署台美對等貿易協定？鄭麗君對此並無回應，僅低調揮手致意後就步行前往空橋搭機。

鄭麗君今晚與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘7時20分起飛的長榮航空BR-32班機再度赴美，鄭麗君搭機前面對媒體訪問並未發言，僅微笑點頭揮手致意就直接登機。

行政院台美經貿工作小組稍早表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。