鄭麗君今晚赴美！行政院證實了 將就「台美對等貿易協定」進行最後會議

行政院台美經貿工作小組10日表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。