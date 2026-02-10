美製車叩關 中經院模型預估：對國產車與零組件產值影響1.94%

台美對等貿易協定即將簽署，經濟部今天下午邀集各大車廠和車輛公會舉行車輛產業座談會，與會業者表示，經濟部分析若對美開放汽車市場，電動車和高價車是受惠對象，由於市場區隔，國產車立即衝擊有限，經濟部引述中經院模型推估，對國產車和零組件產值影響程度約1.94%。

經濟部下午舉行車輛產業座談會，由經濟部長龔明鑫和勞動部長洪申翰共同主持，經濟部產發署長邱求慧、交通部及行政院經貿談判辦公室代表等出席。

為因應市場開放衝擊，經濟部將推動為期2年的「車行天下計畫」，擬補助新台幣30億元，推動車廠整車外銷2案以上、增加外銷訂單量5萬輛、以及帶動國內車輛供應商（含模具和加工廠等）100家次以上。

出席產業界人士包括裕日車總經理姚振祥、國瑞汽車總經理古屋敷博文、福特六和總經理陳文芳、鴻華先進董事長李秉彥、中華車副總經理廖景雲、庫得科技董事長吳廣義和總經理楊孜仁等率各代表出席。三陽工業由執行副總經理陳旭斌等代表出席，裕隆由發言人卓哲宇等代表出席；車輛公會由理事長李建輝、秘書長吳智魁等代表出席，車輛研究測試中心董事長王正健等代表出席。

談到美製車進口調降關稅影響，根據與會人士提供資料，經濟部說明，若台灣對美開放汽車市場，根據目前進口狀況，電動車和高價車是受惠對象，由於市場區隔，國產車立即衝擊有限。經濟部引述中經院模型推估，對國產車和零組件產值影響程度約1.94%。

資料顯示，台灣2025年車市銷量41.4萬輛，其中國產車21.2萬輛、占比51.3%，進口車銷量20.2萬輛，占比48.7%，國產車占比從2015年的63.2%，到2025年降至51.3%，衰退超過1成。

觀察進口車占比，根據資料，去年台灣前3大進口車市場包括日本（42%）、德國（26%）、美國（6%）、南韓（6%）、捷克（3%）、其他（17%）；日本、德國和美製車占進口車比重超過7成，其中自美國進口約1.2萬輛，以高價純電車或燃油車為主。

分析美製車，根據資料，台灣從美國進口品牌車款以特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、福特（Ford）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW等為主。