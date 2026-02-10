因應汽車業關稅衝擊 勞動部明召集「九大汽車產業工會」座談會

台美對等貿易協定（ART）傳最快本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零。為因應產業衝擊，經濟部10日下午舉行「汽車製造產業座談會」，勞動部長洪申翰也受邀出席。會後勞動部轉述，洪申翰親自出席會議，最主要的目的，是要向業者傳達汽車業勞工及工會的心聲和期待。

會議中，洪申翰向汽車業業者表達，勞動部自去年起，已經跟基層勞工與工會持續、密切地聯繫，了解汽車業勞工與工會的期待。

洪申翰表示，今天出席經濟部座談會，最主要目的，就是把勞方希望「穩定人事、安心工作」的心聲，讓產業的經營階層了解，在產業調適的過程，也應該把勞方的心聲充分考慮進去，讓勞資能夠一起合作，繼續為汽車業貢獻，因應未來的挑戰。

對此，業者也給予正向的回饋。洪申翰進一步表達「在產業有挑戰的時候，勞資是一條心的」。而勞動部和經濟部也很願意，促成產業內勞資更多的對話和相互支持，政府也會在各種政策資源上，擴大協助勞資雙方。

勞動部表示，明天下午兩點，勞動部也會邀請經濟部次長江文若和經濟部產發署共同出席「九大汽車產業相關工會」座談會，和汽車業勞工充分交換意見，廣泛討論各種可能的跨部會協助措施和資源，勞資政一起合作，提升汽車產業與勞工未來的競爭力，以及穩定勞工權益的期待。