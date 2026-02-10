勞長洪申翰：穩定汽車業勞工 勞動部明與工會座談

台美對等貿易協定（ART）預期近期完成簽署，經濟部10日下午舉行「汽車製造產業座談會」，勞動部長洪申翰也受邀出席。洪申翰受訪表示，將盡力編列資源來協汽車業勞工，11日下午也邀集汽車業工會來勞動部座談。

此次「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會，以及九大本土車廠包括中華（2204）、國瑞、裕隆（2201）、裕日車（2227）、福特六和、三陽（2206）、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。會議進行約100分鐘。

洪申翰於會後受訪表示，非常謝謝經濟部的邀請，讓勞動部可以跟經濟部，和這麼多的產業夥伴一起來座談。行政院這段時間一直在討論對於汽車業整體的支持，其中一個很重要的環節，就是對於汽車業勞工的幫助。

洪申翰提到，其實有很多汽車業的勞工表達，希望能夠繼續在這個行業裡面穩定就業，因此他今天出席會議，也將這些期待和意見，帶來跟這麼多的汽車業經營方一起討論，其實現在也可以很強烈感覺到「勞資一條心」。

洪申翰說，勞動部也會跟經部一起，用各種方式盡力編列資源，來協助汽車業的勞工。他承諾，絕對會加大力道來協助，讓更多產業勞工朋友能安心，這是一件非常重要的事情。所以明天下午，已有邀集了汽車業工會來勞動部，他會跟大家一起座談、交換意見。

洪申翰表示，明天會議大家會再討論，看用什麼方式，可以有更多的互相支持，來維持產業持續發展、就業穩定，讓勞工能夠繼續安心工作，「我們大家會一起來努力跟合作」。