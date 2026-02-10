美國輸台保健食品關稅恐大降！業界憂委製訂單被收回 盼緩步調降

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者指出，業界盼爭取緩步調降關稅，大幅調降業界事先並不知情，僅期盼調降範圍限於美國，且我國輸美保健食品關稅，也應比照調降，未來我國業界應強化產品競爭力，拓展美國以外的國際市場。圖為健康食品示意圖。本報資料照片。
業者指出，業界盼爭取緩步調降關稅，大幅調降業界事先並不知情，僅期盼調降範圍限於美國，且我國輸美保健食品關稅，也應比照調降，未來我國業界應強化產品競爭力，拓展美國以外的國際市場。圖為健康食品示意圖。本報資料照片。

台美關稅進入最後談判階段，立法委員王鴻薇爆料，我國已與美方達成協議，美國輸台保健食品關稅，將從現行30%大幅調降至10%。業者指出，盼爭取緩步調降關稅，本次大幅調降，業界並不知情，期盼調降範圍限於美國，且我國輸美保健食品關稅也應比照，未來我國業界應強化產品競爭力，拓展美國以外的國際市場。

保健食品公會創會理事長、生展生技董事長陳威仁指出，日前政府曾與業界針對保健食品關稅進行溝通，但並未提及關稅要大幅調降至10%，業界立場並非關稅一定不能降，而是希望緩步調降，不要一次大幅下降。

他指出，我國對美國保健食品關稅高，可提高台灣製造保健食品比率，例如新冠疫情期間，因關稅高、運送困難，不少美國大型保健食品廠將產品委由國內業者製造，這類訂單在關稅下降後，恐會減少。

陳威仁說，調降關稅恐讓原廠將原先委由國內業者代工的保健食品收回自行製造，若因談判需求，需調降美國關稅，政府也應確保其他國家保健食品輸台關稅，不要跟著調降。保健食品雖然需求高，但因單價低，產值不大，「產業規模雖不大，堅持不調降關稅說不過去，但政府應把持住，把調降關稅範圍限制在美國，勿擴展至其他國家。」

美國保健食品關稅調降後，國內產品售價應該調降。陳威仁說，調降價格才能嘉惠消費者，至於國內產業發展，除美國大廠委製的產品外，我國輸美保健食品並不多，國際市場集中在東南亞、日本等國，未來應開發具有競爭力的原料、特殊劑型、行銷通路等，加強在國際市場的競爭力，加強發展美國以外的國際市場。

陳威仁指出，美國保健食品輸台，近年以大型直銷公司為主，即使關稅調降，實際衝擊也未必馬上造成，美國保健食品多以美國人劑量、體型為基礎設計，劑量高、顆粒大不易吞嚥，加上許多草本配方，受限國內法規不易輸入，短時間內在國內大幅普及有其難度，台灣保健食品也很進步，建議民眾多選用台灣品牌，不一定要吃美國業者產品。

保健食品 美國 國保
