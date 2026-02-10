快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

美進口車降稅開放市場 車輛公會：不可低估衝擊 盼政府周全配套措施

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

針對台美貿易談判涉及美國進口車降關稅之重大變革，經濟部10日下午將邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。車輛公會聯合各車廠表達產業立場，強調可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的機會與空間。

車輛公會建請政府，正視國內車輛產業所面臨的衝擊，在產業轉型過渡期制定配套措施，確保台灣在市場開放的同時，仍能保有在地生產的技術自主性與產業發展；穩定台灣汽車產業就業人口，降低產業衝擊。面對關稅結構變動，台灣汽車產業也將此刻視為產業升級的轉折點，投入轉型對應在地汽車產業之戰略韌性與轉型布局，盼政府與企業共同守護在地產業價值，強化內需韌性實力，並創新轉型競爭力。

經濟部今天下午舉行「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」在台美關稅底定之後汽車關稅成為下一階段要推動的，裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理姚振祥、車輛公會理事長李建輝親自參加會議、鴻華李秉彥董事長等人都親自出席。

會後車輛公會呼籲政府針對稅制與產業鏈擬定配套措施，使國內汽車產業具備對等競爭力，守護「台灣製造」核心價值，維繫內需與交通韌性。協助汽車產業轉型成為 ICT 與 AI 接軌國際的智慧移動樞紐。產業面臨衝擊轉型，建請政府制定戰略配套措施，包括設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發等，以及啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，培植能接軌新能源與自主駕駛技術的高薪人才庫，儲備國家關鍵技術戰力。

車輛公會強調，面對未來美國產製汽車調降關稅，不可低估對國產車結構性的衝擊，呼籲政府守護「台灣整車製造」對等競爭力，懇請政府確保美國車的原產地認定標準，以及確保整車與零件的合理關稅差距，台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為0%。此外，獎勵國內自製率越高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。

關稅 國產車 台美關稅 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美進口車降稅開放市場 車輛公會籲政府設產業影響預警機制及轉型基金

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

美製車「零關稅」底定？ 勞動部明邀6大車廠工會座談

台美ART簽署在即 勞長洪申翰出席汽車關稅會議

相關新聞

美國輸台保健食品關稅恐大降！業界憂委製訂單被收回 盼緩步調降

台美關稅進入最後談判階段，立法委員王鴻薇爆料，我國已與美方達成協議，美國輸台保健食品關稅，將從現行30%大幅調降至10%...

因應汽車業關稅衝擊 勞動部明召集「九大汽車產業工會」座談會

台美對等貿易協定（ART）傳最快本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零。為因應產業衝擊，經濟部10日下午舉行「汽車製造產...

谷立言會晤賴總統 討論美台經貿、創新與安全

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在臉書公布與賴清德總統在官邸會面的照片，稱針對深化美台在...

勞長洪申翰：穩定汽車業勞工 勞動部明與工會座談

台美對等貿易協定（ART）預期近期完成簽署，經濟部10日下午舉行「汽車製造產業座談會」，勞動部長洪申翰也受邀出席。洪申翰...

美國汽車將零關稅進口壓境？經長：短期「影響有限」 中長期恐有衝擊

經濟部長龔明鑫10日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，不會外溢到其他國家。在對美國汽車關稅降至零情況下，對汽...

美進口車降稅開放市場 車輛公會籲政府設產業影響預警機制及轉型基金

美國車零關稅傳出已經定案，經濟部邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。車輛公會聯合各車廠表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。