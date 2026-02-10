美進口車降稅開放市場 車輛公會：不可低估衝擊 盼政府周全配套措施

針對台美貿易談判涉及美國進口車降關稅之重大變革，經濟部10日下午將邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。車輛公會聯合各車廠表達產業立場，強調可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的機會與空間。

車輛公會建請政府，正視國內車輛產業所面臨的衝擊，在產業轉型過渡期制定配套措施，確保台灣在市場開放的同時，仍能保有在地生產的技術自主性與產業發展；穩定台灣汽車產業就業人口，降低產業衝擊。面對關稅結構變動，台灣汽車產業也將此刻視為產業升級的轉折點，投入轉型對應在地汽車產業之戰略韌性與轉型布局，盼政府與企業共同守護在地產業價值，強化內需韌性實力，並創新轉型競爭力。

經濟部今天下午舉行「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」在台美關稅底定之後汽車關稅成為下一階段要推動的，裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理姚振祥、車輛公會理事長李建輝親自參加會議、鴻華李秉彥董事長等人都親自出席。

會後車輛公會呼籲政府針對稅制與產業鏈擬定配套措施，使國內汽車產業具備對等競爭力，守護「台灣製造」核心價值，維繫內需與交通韌性。協助汽車產業轉型成為 ICT 與 AI 接軌國際的智慧移動樞紐。產業面臨衝擊轉型，建請政府制定戰略配套措施，包括設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發等，以及啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，培植能接軌新能源與自主駕駛技術的高薪人才庫，儲備國家關鍵技術戰力。

車輛公會強調，面對未來美國產製汽車調降關稅，不可低估對國產車結構性的衝擊，呼籲政府守護「台灣整車製造」對等競爭力，懇請政府確保美國車的原產地認定標準，以及確保整車與零件的合理關稅差距，台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為0%。此外，獎勵國內自製率越高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。